16 сентября 2018, 12:34

Житель Армении ранен при обстреле со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли приграничное село в Тавушской области Армении, местный житель получил ранение.

Село Коти было обстреляно сегодня около полуночи по местному времени (около 23.00 мск 15 сентября), сообщил глава сельской общины Феликс Меликян. 

По его словам, стреляли из крупнокалиберного оружия со стороны Азербайджана, при этом 60-летний житель села ранен в ногу, пишет "Спутник Армении".

Информацию об обстреле села Коти и ранении местного жителя подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, армянские военные открыли ответный огонь, и "активность противника была подавлена", сообщает со ссылкой на а Aysor.am.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который по телефону разговаривал с раненым, пострадавший житель села Сурен Сепханян рассказал, что "чувствует себя хорошо, кость не задета", уточняет издание.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 12.30 мск, нет комментариев относительно заявления об обстреле села Коти.

"Кавказский узел" писал также, что об обстреле приграничного села Чинари с азербайджанской стороны в ночь на 15 сентября сообщил глава общины Самвел Сагоян. Обстреляны были также оборонительные посты армянской армии, они открыли ответный огонь.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года сторонами карабахского конфликта после его обострения,  не остановило противостояние, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

"Кавказский узел" публикует новости о положении дел в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата".

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