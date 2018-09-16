Житель Армении ранен при обстреле со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли приграничное село в Тавушской области Армении, местный житель получил ранение.

Село Коти было обстреляно сегодня около полуночи по местному времени (около 23.00 мск 15 сентября), сообщил глава сельской общины Феликс Меликян.

По его словам, стреляли из крупнокалиберного оружия со стороны Азербайджана, при этом 60-летний житель села ранен в ногу, пишет "Спутник Армении".

Информацию об обстреле села Коти и ранении местного жителя подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, армянские военные открыли ответный огонь, и "активность противника была подавлена", сообщает со ссылкой на а Aysor.am.