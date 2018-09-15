15 сентября 2018, 15:41

Глава армянского села сообщил об обстреле со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли приграничное село Чинари, повреждены стены жилого дома и детского сада, заявил глава села.

Село подверглось обстрелу около полуночи, огонь вели из крупнокалиберных орудий, сообщил глава общины Самвел Сагоян. 

"Повреждено два дома. В промежутке 00.30-01.00 (23.30-00.00 мск 14 сентября) было особенно напряженно, но сейчас обстановка спокойная", - приводит сегодня его слова "Арменпресс".

Обстрелам подверглись также оборонительные посты армянской армии, они открыли ответный огонь, со ссылкой на Самвела Сагояна информировал Аravot.am.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ранее Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении 88 раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения войск.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.20 мск, нет комментариев относительно заявления главы села Чинари.

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

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