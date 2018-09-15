Штормовое предупреждение объявлено в Грузии

15 сентября 2018, 20:03

Дожди с грозой и градом, сильный ветер, а также шторм на Черном море ожидаются в Грузии до 18 сентября, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Спасатели запретили отдыхающим на черноморском побережье купаться в море.

Ухудшение погоды в республике прогнозируется 15, 16, 17 и 18 сентября.

Из-за сильных осадков возможны паводки на малых реках Грузии, в горах вероятны оползни и сели, сообщает сегодня со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды InterPressNews.

На море ожидается трех-четырехбалльный шторм, уточнило агентство.

Купание в море запрещено до 10.00 по местному времени (09.00 мск) 16 сентября, передает сегодня сообщение Службы по управлению чрезвычайными ситуациями "Новости Грузии".

Сейчас вдоль побережья развешены красные флажки, напоминающие о запрете купания в море, если завтра утром их сменят на белые, то заходить в воду будет можно, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что спасатели предупреждали отдыхающих в Аджарии о шторме на побережье Черного моря до 9 сентября.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня скорость ветра в Батуми составляет 5 метров в секунду, облачно, температура воздуха +25 градусов. 16 сентября днем ветер до 5 метров в секунду сохранится, температура воздуха составит +24 градуса, будет облачно. Днем 17 августа возможен умеренный дождь, скорость ветра повысится до 8 метров в секунду, температура воздуха составит +21 градус. 18 сентября дождя не ожидается, будет облачно, температура воздуха +22 градуса, ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.