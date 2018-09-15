Дирекция нацпарка в Сочи снесла летние домики пастухов на перевале Аишхо

15 сентября 2018, 05:37

Потомки пастухов, которые много лет ведут хозяйство на склоне горы Аишхо, не смогли отстоять свои домики. Администрация Сочинского национального парка снесла 11 построек, не дожидаясь решения судов, в которых владельцы домиков пытались оспорить постановления о сносе.

Как информировал "Кавказский узел", после проверки Росприроднадзора руководству национального парка в Сочи был назначен штраф 300 тысяч рублей за возведение домов отдыха на территории туристической тропы "Аишхо". Дирекции нацпарка выдано предписание об устранении нарушений до 22 октября, подрядчик нацпарка начал снос домов. Администрация нацпарка обязала владельцев летних домиков демонтировать их до 1 сентября. Потомки пастухов собрали 1,5 тысячи подписей под требованием остановить снос построек и передать им в собственность земли их предков.

11 балаганов (временные помещения для пастухов) 13 сентября были разрушены против воли их владельцев, рассказала местная жительница Амалия Игнатосян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, балаганов своих предков лишились Андрей Малхасян, Ася Кагосян, Айк Пекливанян, Грант Роганян, Зоя Овсепян, Седа Данелян, Азгануш Кюлян, Аршавел Малхасян, Георгий Карартынян, Кеворк Айвазян и Самвел Вартеванян, хотя, отметила она, владельцы домиков были против их демонтажа до решений судов.

Жительница поселка Зоя Овсепян сообщила "Кавказскому узлу", что балаган ее предков был снесен без решения суда, при этом ей не было позволено забрать личные вещи из домика.

"Мне 79 лет, я в этих балаганах выросла. Мои родители работали в совхозе с 1947 года. Папа был пастухом, а мама дояркой. Ни один человек не говорил мне о том, что мой балаган, который достался от родителей, стоит тут незаконно... Раньше мы проходили без пропусков, а теперь нас не пускают. Поставили шлагбаум. Пройти мы не можем. Мы хотели забрать вещи, но сказали надо брать пропуска", - рассказала она.

По словам Зои Овсепян, в снесенном домике остались одежда, посуда, покрывала, постельные принадлежности

77-летняя Седа Данелян, которая лишилась своего балагана 13 сентября, отметила, что демонтированы были домики пожилых жителей поселка. "Сносили безжалостно балаганы одних стариков, зная, что мы не сможем за себя постоять, - сказала Данелян "Кавказскому узлу". - У нас нет никакой защиты".

66-летняя Азгануш Кюлян также заявила, что доступ к домикам был ограничен, из-за чего его владельцы были лишены возможности даже забрать личные вещи.

Местные жители предоставили корреспонденту "Кавказского узла" копии пропусков, без которых им запретили проход на перевал Аишхо. "У многих из нас там живут пожилые родственники, которым необходим свежий чистый воздух, но мы, чтобы пронести им булку хлеба и пакет молока, должны брать эти пропуска. Но какое есть право ограничивать нам проход, никто нам разъяснить не может", - сказал "Кавказскому узлу" председатель объединившего владельцев строений ООО "Триумф" Кеворк Айвазян.

Охранники частного охранного предприятия, которые следят за пропускным режимом в нацпарке, подтвердили "Кавказскому узлу", что стоят на шлагбауме перед перевалом Аишхо с целью ограничения передвижения граждан и проверки пропусков. "У ЧОП... договор с нацпарком на установление поста с целью пропускного режима", - сказал один из охранников.

В администрации национального парка Сочи заявили, что владельцы балаганов сами попросили их о сносе домиков.

"В результате проводимой среди местного населения разъяснительной работы с 1 августа 2018 года в учреждение стали поступать заявления пользователей самовольных строений с просьбами об оказании содействия по их демонтажу в добровольном порядке (более 10 заявлений). В настоящее время демонтаж продолжается, территория приводится в естественное природное состояние", - говорится в письме за подписью заместителя директора нацпарка Сочи по правовым вопросам Татьяны Богословской, поступившем 10 сентября в ответ на запрос "Кавказского узла".

Согласно ответу руководства парка, уже демонтирована "значительная часть объектов вспомогательного назначения, а также часть незаконных строений".