Административное здание нацпарка Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

12 августа 2018, 12:57

Сочинский нацпарк оштрафован за самострои

Руководству национального парка в Сочи назначен штраф 300 тысяч рублей за возведение домов отдыха на территории туристической тропы "Аишхо".

По данным ведомства, постройки для временного проживания на особо охраняемых природных территориях были обнаружены в результате внеплановой проверки.

"Руководство ФГБУ "Сочинский национальный парк" допустило" на туристической тропе устройство и оборудование деревянных, металлических конструкций, одноэтажных и двухэтажных домов отдыха", - цитирует сотрудника сочинского отдела Росприроднадзора "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что смена руководства в Сочинском нацпарке летом 2017 года сопровождалась спорами и судебными тяжбами. Николай Пеньковский, руководивший парком с 2002 года, был уволен 8 июня, а 29 июня суд восстановил его в должности. Однако уже 8 августа министерство природных ресурсов и экологии России повторно уволило его, а исполняющим обязанности директора парка стала Дарья Филиппова. 19 августа стало известно, что на должность директора назначен Игорь Гуцал. 20 марта 2018 года пресс-служба Минприроды распространила сообщение о том, что Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция.

Административное дело было возбуждено по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ), штраф составил 300 тысяч рублей, уточнил сотрудник ведомства.

Дирекции нацпарка выдали предписание об устранении нарушений до 22 октября, подрядчик нацпарка уже начал снос, написал городской портал "Краснодар".

Примечание:

"Пеньковский повторно уволен из Сочинского нацпарка", "Еремин отверг возможность назначения главой Сочинского нацпарка", "Полпред президента попросил не назначать племянницу Рогозина главой Сочинского нацпарка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2018, 11:58

  • Суд в Азербайджане освободил Ильгара Мамедова

    Апелляционная инстанция сегодня заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат.

13 августа 2018, 11:21

13 августа 2018, 10:25

13 августа 2018, 10:02

13 августа 2018, 09:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости