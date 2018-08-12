Сочинский нацпарк оштрафован за самострои

12 августа 2018, 12:57

Руководству национального парка в Сочи назначен штраф 300 тысяч рублей за возведение домов отдыха на территории туристической тропы "Аишхо".

По данным ведомства, постройки для временного проживания на особо охраняемых природных территориях были обнаружены в результате внеплановой проверки.

"Руководство ФГБУ "Сочинский национальный парк" допустило" на туристической тропе устройство и оборудование деревянных, металлических конструкций, одноэтажных и двухэтажных домов отдыха", - цитирует сотрудника сочинского отдела Росприроднадзора "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что смена руководства в Сочинском нацпарке летом 2017 года сопровождалась спорами и судебными тяжбами. Николай Пеньковский, руководивший парком с 2002 года, был уволен 8 июня, а 29 июня суд восстановил его в должности. Однако уже 8 августа министерство природных ресурсов и экологии России повторно уволило его, а исполняющим обязанности директора парка стала Дарья Филиппова. 19 августа стало известно, что на должность директора назначен Игорь Гуцал. 20 марта 2018 года пресс-служба Минприроды распространила сообщение о том, что Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция.

Административное дело было возбуждено по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ), штраф составил 300 тысяч рублей, уточнил сотрудник ведомства.

Дирекции нацпарка выдали предписание об устранении нарушений до 22 октября, подрядчик нацпарка уже начал снос, написал городской портал "Краснодар".