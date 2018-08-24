Владельцы пастушьих домиков на перевале Аишхо требуют передать им в собственность земли предков

24 августа 2018, 06:21

Администрация Сочинского национального парка обязала владельцев летних домиков демонтировать их до 1 сентября, объяснив свое требование необходимостью выполнить предписание Росприроднадзора. Потомки пастухов, которые много лет ведут хозяйство на склоне горы Аишхо, собрали 1,5 тысячи подписей под требованием остановить снос построек и передать им в собственность земли их предков. Петицию в администрацию президента России лично доставит один из активистов, сообщили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", после проверки Росприроднадзора руководству национального парка в Сочи был назначен штраф в 300 тысяч рублей за возведение домов отдыха на территории туристической тропы "Аишхо". Дирекции нацпарка выдали предписание об устранении нарушений до 22 октября, подрядчик нацпарка начал снос домов.

Руководство нацпарка потребовало снести балаганы

На территории склонов Аишхо 23 августа были установлены посты частных охранных предприятий, поставлен шлагбаум, завезена тяжелая техника, рабочие начали ломать стоящие здесь более века балаганы (временные помещения для пастухов, - прим. "Кавказского узла"), в которых отдыхало местное население и приезжие со всей России, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Они потребовали защитить их права и помочь сохранить эколого-туристический маршрут на склоне горы Аишхо в Сочинском национальном парке.

"Я представитель пятого поколения пользователей балаганов на склоне горы Аишхо... Здесь мой прапрадед пас коров еще в довоенное время. Здесь жила моя прапрабабка. Наши предки после революции жили на Красной Поляне, где были образованы колхозы и совхозы. Склоны Аишхо были выделены советскими исполнительными органами для пастбищ", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Амалия Игнатосян.

По ее словам, во времена СССР разрешали строить времянки для жилья пастухам и их семьям, всего здесь было около 100 семей.

"По законам советской власти никто не имел права приватизировать земли и оформлять их в свое личное пользование... Мы не думали, что придут времена, когда нас станут гнать отсюда и требовать документы", - рассказала она.

Здесь всегда было много туристов, и они бесплатно отдыхали в балаганах, отправляясь в горы, использовали их как перевалочные базы, отметила Игнатосян.

Владельцев балаганов обязали их перестроить

В 90-е годы на месте стоянок пастухов появились туристические лагеря, рассказала она.

"Перед олимпиадой власти заявили нам, что мы обязаны привести наши балаганы к единому архитектурному облику... Мы за свой счет сделали все, что нам сказали", - пояснила Игнатосян.

"В 2013 году власти Сочи обязали нас создать юрлицо, они пояснили, что как частные лица мы не можем больше владеть своими балаганами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель объединившего владельцев строений ООО "Триумф" Кеворк Айвазян.

По его словам, для ведения туристической деятельности жители создали ООО, заключили договор с национальным парком. "У нас в сезон отдыхало всегда около 3000 гостей, половина из них - дети... Здесь были летние лагеря. Мы старались сохранить нашу историю и этнос. По договору аренды земли на Аишхо с национальным парком мы каждый год с мая по октябрь вели рекреационную деятельность, за все пять лет у нас не было ни одного замечания или нарекания", - рассказал Айвазян.

В апреле новое руководство национального парка сообщило, что больше не будет продлевать заключенный с нами договор аренды земли, а в июне пришло требование оплатить штраф в размере 600000 рублей за мусор, пояснил он.

"Протокол о нарушении составлялся в наше отсутствие и в отсутствии полиции", - утверждает Айвазян.

Затем пришло требование снести наши балаганы, сказал он.

Сносят уже сейчас, хотя "суд по нашей жалобе на штраф назначен на 18 сентября", - уточнил Айвазян.

Он так же рассказал, что является потомком семьи пастухов и доярки. "Мой дед и отец занимались сельским хозяйством. Я - частично. Мои дети - это четвертое поколение, а мои внуки уже пятое поколение на Аишхо. Многие из нас были рождены в этих балаганах", - сказал Айвазян.

Владельцы построек собрали 1,5 тысячи подписей

Жители также составили петицию, под которой поставили свои подписи 1,5 тысячи человек (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Делегированные общиной поселенцев местные жители Иосиф Чобаньян и Кеворк Айвазян отправятся в Москву, чтобы лично доставить его в администрацию президента РФ.

"Жители города против застройки альпийских лугов и поддерживают инициативу по защите экологии на склоне горы Аишхо и водоразделе реки Мзымта... Против планируемого строительства выступают все национальные общины города Сочи", - говорится в петиции.

В обращении также говорится, что коммерческие структуры планируют застроить около 2000 гектаров, скоро начнется строительство дороги по реке Мзымта через Энгельмановы поляны до озера Кардывач, здесь уже построены канатные подъемники.

"По этой территории протекает река Мзымта. Она дает питьевую воду всему городу Сочи. Дорога также пройдет через Грушевые поляны, которые Вы защитили при строительстве объектов зимней Олимпиады, а значит, под топор пойдут вековые деревья, будут уничтожены места нереста форели и лосося, места обитания оленей, туров, кабанов, медведей", - говорится в обращении к президенту.

В петиции также сообщается, что в 2003 году сотрудники сочинского заказника предложили демонтировать постройки на перевале Аишхо-2 своими силами и построить их заново на территории Аишхо-1.

"Это также является подтверждением того, что сотрудники Сочинского заказника знали о существовании домиков на территории Аишхо и не признавали их незаконными постройками, более того, разрешали строительство их на территории перевала Аишхо-1", - утверждают авторы петиции.

В обращении указано, что для инвалидов и ветеранов эти балаганы - единственное доступное место для отдыха, так как у них нет возможности отдыхать на других дорогостоящих курортах.

В 2013 году между ООО "Триумф" и ФГБУ "Сочинский национальный парк" заключались договоры на использование прогулочно-познавательного маршрута, фактически предоставляющие возможность жителям города посещать Аишхо-1 и Аишхо-2 в целях оздоровления до 2018 года включительно, указали жители.

Более того, в туристическом паспорте маршрута "Аишхо", утвержденном министерством природных ресурсов и выданном ФГБУ "Сочинский национальный парк" ООО "Триумф", указанно, что на территории маршрута находятся 107 домиков для туристов, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

"Такой документ говорит о том, что наши балаганы до сегодняшнего дня не считали самостроями", - говорит Игнатосян.

Она также рассказала, что работает педагогом-инструктором в центре детского туризма и многократно организовывала для детей в балаганах бесплатный отдых.

"Теперь сочинских и приезжих детей этого лишили. Мы уже не можем зайти в наши балаганы. Нас не пускают", - говорит Игнатосян.

Подписавшие петицию также рассказали, что обращались к депутату Государственной думы от Сочи Константину Затулину. Он написал запрос, на который руководство национального парка ответило, что балаганы должны быть освобождены.

Нацпарк отказался продлить договор

"В результате выявления многочисленных фактов нарушения природоохранного законодательства на туристическом маршруте "Аишхо" ФГБУ "Сочинский национальный парк" прекратил договорные отношения с пользователем маршрута — ООО "Триумф", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора сочинского национального парка по правовым вопросам Татьяна Богословская.

По ее словам, пользователь допустил грубые нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (статья 8.39 КОАП России).

"В связи с необходимостью восстановления природного комплекса договор с пользователем не продлен, маршрут закрыт для посещения, доступ на территорию ограничен", - уточнила она.

Отметим, что за нарушения по данной статье для граждан предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Богословская рассказала, что по результатам проверки, организованной Росприроднадзором в июне, Сочинскому национальному парку вынесено предписание об устранении нарушений.

Чтобы исполнить предписание, было принято решение привести территории в естественное природное состояние - демонтировать постройки и вывезти крупногабаритный мусор, пояснила она.

По ее словам, Сочинским национальным парком была организована серия экологических субботников, в которых приняли участие сотрудники и добровольцы, однако это вызвало волну возмущения и противостояния среди пользователей самовольных построек на территории Аишхо. "Люди не согласились участвовать в субботниках и разбирать свои постройки, обосновывая свою позицию исторической ценностью и многолетними традициями", - отметила Богословская.

"Утверждения о том, что данные территории на протяжении десятков лет использовались коренными этническими группами для выпаса скота, используются пользователями построек как инструмент давления на общественное мнение", - считает она.

"В настоящее время территории используются не для скотоводства, а для неконтролируемого рекреационного персонального отдыха - не туризма - развлекательной направленности", - утверждает она.

По ее словам, ранее Сочинский национальный парк публично уведомил пользователей балаганов о необходимости их демонтажа и вывоза личного имущества с территории до 1 сентября, в случае наличия правоустанавливающих документов предлагалось предоставить их в администрацию. "До настоящего времени никаких документов предоставлено не было", - сказала она.

"В данном случае нарушена процедура административного взыскания. Составление протоколов производится в присутствии виновного лица. Перед этим выдается предписание и указывается срок на исполнение нарушений. Если этого не происходит, то тогда может быть наложено взыскание", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, не принимающий участие в споре.

По его словам, сносить постройки можно только по решению суда, также никто не имеет права ограничивать вход в национальный парк. "Согласно Конституции России каждый имеет право на свободу передвижения (статья 27)", отметил адвокат.