Защита обжаловала приговор Максиму Мартынову

14 сентября 2018, 14:18

Апелляция на приговор жителю Ростовской области Максиму Мартынову, осужденному на 11 лет колонии за подготовку теракта в торговом центре Новочеркасска, передана сегодня в Верховный суд России.

"Кавказский узел" сообщал, что 4 сентября суд приговорил Максима Мартынова к 11 годам колонии за подготовку теракта в торговом центре Новочеркасска. Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, поэтому приговор излишне суров, заявил адвокат Мартынова.

По данным стороны обвинения, Максим Мартынов в 2012 году сменил веру на ислам, и первоначально вместе с подельником планировал совершить теракт не в новочеркасском торгово-развлекательном центре "Арбат", а в синагоге.

Сегодня адвокат Максима Мартынова подал апелляцию, со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда Алену Катькало информировал ТАСС.

По словам представителя военного суда, жалоба защиты передана на рассмотрение судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда, сообщил сегодня "Интерфакс".

На сайтах Северо-Кавказского окружного военного суда и Верховного суда России по состоянию на 14:18 мск нет информации об апелляции на приговор Мартынова.

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории России с 1999 года.