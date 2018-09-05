Защита Максима Мартынова назвала приговор излишне суровым

05 сентября 2018, 01:50

Житель Ростовской области Максим Мартынов, приговоренный к 11 годам лишения свободы за подготовку теракта в торговом центре Новочеркасска, полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, потому приговор в отношении него излишне суров, заявил адвокат Дмитрий Родионов.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября суд приговорил Максима Мартынова к 11 годам колонии за подготовку теракта в торговом центре Новочеркасска. Ранее, 14 августа, он полностью признал свою вину.

В мае 2017 года два человека были арестованы в Новочеркасске по подозрению в подготовке теракта. В их квартире, по данным следствия, были найдены три тротиловые шашки и электродетонатор. 15 августа во время судебного процесса обвинение заявило, что Максим Мартынов вместе с подельником изначально планировали совершить взрыв в синагоге, однако затем решили изменить место совершения теракта на торгово-развлекательный центр «Арбат» в Новочеркасске..

Оглашение приговора Максиму Мартынову 4 сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде вызвало большой интерес со стороны прессы. В зале, наряду с корреспондентом "Кавказского узла", присутствовали около десяти корреспондентов различных местных и федеральных изданий.

Родственники Мартынова в зале отсутствовали и, по словам адвокатов, наотрез отказываются общаться с журналистами.

По версии следствия, в мае-июне 2016 года Максим Мартынов, который принял ислам в 2012 году, приобрел у уроженца города Шахты Егора Гокина (находится в федеральном розыске по части 2 статьи 205.5 УК РФ) три тротиловые шашки общей массой 580 грамм, электродетонатор ЭДП с двумя проводами и боевую ручную гранату РГД-5. Эти боеприпасы Мартынов незаконно хранил по месту своего жительства до марта-апреля 2017 года.

В обвинительном заключении указано, что в декабре-апреле 2017 года Мартынов убедил своего давнего знакомого Руслана Тамбиева (его дело выделено в отдельное производство ввиду досудебного соглашения и будет рассматриваться в суде 19 сентября. – прим. "Кавказского узла") совершить взрыв в ростовской синагоге, но затем от этого плана обвиняемые отказались и решили перенести место теракта в расположенный в Новочеркасске ТЦ «Арбат». При этом взрывное устройство 6 мая они перевезли к бабушке Тамбиева в Красюковскую слободу.

24 мая 2017 года вышеуказанные взрывчатые вещества, взрывные устройства и ручная граната были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов из дома бабушки Тамбиева.

Мартынов оформил явку с повинной. По словам его адвокатов, он «раскаялся в содеянном» и помогал следователям. В судебном следствии, которое продолжалось непривычно коротко - всего три заседания, подсудимый также полностью признал свою вину, что в совокупности могло послужить основанием для судей смягчить ему наказание.

Суд признал Мартынова виновным в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 и часть 2 статьи 222.1 УК РФ).

Санкции статьи о подготовке теракта предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Мартынов получил по этой статье девять лет колонии с ограничением свободы сроком на один год. Статья о незаконном обороте взрывчатых веществ предусматривает до восьми лет заключения. Подсудимый получил четыре года колонии без штрафа. В общей сложности, путем частичного сложения наказаний суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год без штрафа.

Приговор оказался немного мягче запросов прокуратуры. На прениях 31 августа гособвинитель Елена Доброродная запросила для подсудимого 11 лет колонии строгого режима, два года ограничения свободы и 100 тысяч рублей штрафа. Защита просила назначить наказание по нижней планке статей.

«Учитывая, что Мартынов с самого начала полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и в суде подтвердил признание вины, мы считаем приговор излишне суровым», - коротко прокомментировал решение суда корреспонденту «Кавказского узла» адвокат подсудимого по соглашению Дмитрий Родионов.

В тоже время он затруднился сказать, будет ли он подавать апелляцию на решение суда, сославшись на несогласованность позиции с подзащитным.

Также Родионов не стал отвечать на вопрос, были ли в преступлении его подзащитного антисемитские мотивы и являлся ли сам Мартынов антисемитом.

Члены еврейской общины Ростова-на-Дону стремятся обеспечить безопасность синагоги

«Дело Мартынова» не оказало на еврейскую общину Ростова-на-Дону никакого влияния, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общины Михаил Потапов.

По его словам, члены общины стремятся сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность здания ростовской синагоги.

«У нас есть и круглосуточная охрана, и взаимодействие с вневедомственной охраной, и тревожная кнопка. Кроме того, мы взаимодействуем с районными властями и полицией. Конечно, здесь никогда нельзя почивать на лаврах, но я надеюсь, что в данный момент эта система надежна» - сказал Потапов.