Отец убитого в Грузии школьника возобновил голодовку

12 сентября 2018, 14:59

Заза Саралидзе, госпитализированный с места голодовки, сегодня вернулся к зданию парламента Грузии, требуя отставки правительства.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября Заза Саралидзе объявил голодовку около здания парламента Грузии, вместе с другими участниками акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" требуя отставки правительства. 11 сентября полицейские не позволили протестующим установить палатки на центральном проспекте. Заза Саралидзе во время конфликта с силовиками упал в обморок, и его увезли в больницу.

Акции протеста, связанные с делом об убийстве двух школьников, в том числе сына Зазы Саралидзе, начались в Тбилиси 31 мая. Протестующие заявили, что следствие покрывало убийц. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию, и акции были приостановлены. Однако 10 сентября протесты возобновились, поскольку Зазу Саралидзе не удовлетворили выводы комиссии.

Сегодня днем Заза Саралидзе вернулся к зданию парламента и объявил о продолжении голодовки с требованием наказать виновных в убийстве его сына, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Сейчас я чувствую себя нормально. Как видно, мне вчера стало плохо из-за диабета и голодовки. Я все равно продолжаю голодовку, несмотря на запрет врачей, мне больше нечего терять", - сказал Саралидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, требования остаются прежними - отставка правительства и создание временного правительства, в задачи которого войдет организация внеочередных выборов в парламент. Акция и голодовка будет продолжаться до наказания виновных в убийстве его сына, пояснил Заза Саралидзе.

Также он извинился перед силовиками, в адрес которых позволил себе жесткие выражения, уточняет сегодня "Эхо Кавказа".

"Вчера я был очень раздражен, оскорбил полицейских, за это прошу прощения. Я это могу повторить много раз, потому что у меня много друзей не только в патрульной полиции, но и в спецназе, в других силовых структурах. Я сам бывший полицейский", - привело слова Саралидзе издание.