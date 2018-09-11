11 сентября 2018, 22:24

Отцу убитого в Грузии школьника стало плохо во время конфликта с полицейскими

Сотрудники полиции не позволили участникам акции "Не убивай", требующим отставки правительства Грузии, установить палатки на центральном проспекте Тбилиси. Инициатор акции Заза Саралидзе упал в обморок, его увезли на скорой.

"Кавказский узел" сообщал, что 10 сентября перед зданием грузинского парламента прошла акция "Не убивай - вместе на страже справедливости". Заза Саралидзе, который, как и другие участники акции, потребовал отставки правительства, объявил голодовку. Требования протестующих невозможно выполнить, не нарушив Конституцию, считает юрист Владимир Божадзе. Активисты готовы мобилизовать на протесты чеченскую диаспору, заявил сегодня участник акции, отец убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили.

Участники акции протеста намеревались разбить сегодня палатки перед зданием парламента, чтобы укрыться от дождя, но сотрудники полиции запретили им это делать. В ходе конфликта отец убитого подростка Заза Саралидзе потерял сознание. Ему вызвали скорую, но Саралидзе пришел в себя до того, как приехали врачи, и направился к полицейским, повторяя вопрос: "Кто убил моего сына?".

Прибывшая к зданию парламента бригада скорой помощи увезла его в больницу, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Акции протеста в Тбилиси, связанные с делом об убийстве двух школьников, начались 31 мая. Протестующие заявили, что следствие покрывало убийц. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию, и акции были приостановлены. Однако с 10 сентября протесты возобновились, поскольку Зазу Саралидзе не удовлетворили выводы комиссии.

Примечание:

"Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Соседи жертвы ритуального убийства в Тбилиси рассказали о ее конфликтах с дочерью", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Протестующие в Грузии пригрозили мобилизовать чеченскую диаспору

    Если грузинское правительство не уйдет в отставку, активисты будут давить на власть, привлекая к протестам чеченцев, заявил участник акции "Не убивай" Малхаз Мачаликашвили. Требования протестующих невозможно выполнить, не нарушив Конституцию, считает юрист Владимир Божадзе.

11 сентября 2018, 20:58

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