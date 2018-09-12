JAMnews: принуждение к браку вынуждает мужчин бежать из Азербайджана

12 сентября 2018, 13:02

Традиция выбирать для своих детей брачного спутника воспринимается в Азербайджане как проблема, но остается актуальной из-за патриархального уклада общества. Молодые люди вынуждены покидать страну, чтобы избежать принудительной женитьбы, рассказали социологи.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские женщины, которые подвергались бытовому насилию в своих семьях, часто становятся жертвами торговцев людьми. При этом жертвами торговли людьми в стране становятся не только женщины, но и мужчины, которых используют для принудительного труда. По возвращении на родину они сначала подвергаются давлению со стороны силовиков, а затем рискуют оказаться в социальной изоляции, сообщило в декабре 2017 года Meydan TV.

В ноябре 2011 года в Азербайджане была введена уголовная ответственность в отношении тех, кто принуждает женщин к вступлению в брак. Согласно ст. 176-1 УК Азербайджана, за принуждение к вступлению в брак предусмотрен штраф или лишение свободы на два года.

Обычай принудительно женить взрослых детей, как девушек, так и парней - традиция, достаточно распространенная в Азербайджане, сообщило 11 сентября JAMnews.

Издание привело, в частности, историю уроженца Азербайджана, который после армии уехал на заработки на север России, в город Ухту, где работал водителем, присылал родным деньги и собирался жениться на местной девушке. Однако, по словам мужчины, когда летом 1982 года он приехал домой погостить, родственники уже на следующий день познакомили его с будущей невестой.

"Родительское слово «тяжелое»: вроде надо было отказать, но я не мог. Весь процесс, начиная со сватовства, и заканчивая свадьбой, занял не больше недели. Никто из близких не пытался меня поддержать, все поддакивали матери. Я проснулся в день свадьбы с мыслью, что совершаю жуткую ошибку", - рассказал мужчина.

По его словам, он уехал с женой в Ухту, где вынужден был расстаться с любимой девушкой. Жена "не говорила по-русски, поэтому 10 лет провела в затворничестве, воспитывая наших дочерей", сообщил он, уточнив, что после этого отвез жену и дочерей в Баку.

В возрасте 57 лет я получил свободу, о которой мечтал почти 30 лет

"Наш развод занял 20 лет: она до последнего не давала согласия... После смерти матери (жена) наконец согласилась на развод. В возрасте 57 лет я получил свободу, о которой мечтал почти 30 лет. Я снова нашел любимую женщину, и сейчас живу вместе с ней и нашим сыном, которого она родила еще тогда, до моего несчастного брака", - приводятся слова мужчины в статье Наргиз Насибовой "Без права выбора – когда мужчин в Азербайджане женят насильно", опубликованной на сайте JAMnews.

Азербайджанская молодежь пытается избежать давления семей за границей

Психолог Азад Исазаде выделил два сценария принуждения к браку. Согласно первому, родители выбирают невесту, и сын не имеет права отказаться, а по второму сценарию брак заключается из-за добрачной связи, когда родители обеих сторон решают сыграть свадьбу и "закрыть тему". На молодых людей при этом давят психологически, манипулируют ими, рассказал психолог.

При этом в крупных городах, таких, как Баку или Гянджа, подобные случаи "если не происходят реже, то по крайней мере начинают предаваться огласке", уточнил Азад Исазаде.

По словам социолога Санубар Гейдаровой, статистика подобных браков в Азербайджане не ведётся, однако она часто сталкивается с такими случаями в своей практике. "В наше время такие браки стали реже заключаться, но не потому, что изменился менталитет, а потому, что люди начали уезжать из страны. Многие уезжают не за европейским образованием или самореализацией, а за возможностью жить без давления семьи", - рассказала Санубар Гейдарова.

Быть молодым в Азербайджане - значит "быть человеком без будущего" и в социальном, и в культурном плане, рассказала ранее "Кавказскому узлу" Лея Гусейнова, переехавшая из Азербайджана в Германию. С аргументами других бывших жителей Кавказа, покинувших родину, можно ознакомиться в видео "Кавказского узла" "Кто и почему бежит с Кавказа?".

Практика принуждения к браку – следствие патриархальных традиций

Брак, организованный родителями молодых людей без учета их желания – практика, распространенная не только в Азербайджане, но и в других обществах с патриархальным семейным укладом, пояснил социолог, гендерный исследователь Умай Ахундзаде.

"И тот факт, что жертвами могут быть как женщины, так и мужчины, ещё раз напоминает нам, что патриархат – это не только власть мужчин над женщинами, но и власть старших над младшими. "Браки по любви" кажутся опасными людям с "традиционными" взглядами на жизнь", - сказал социолог.

По его словам, в современном Азербайджане брак по договоренности семей воспринимается и осуждается как проблема.

Однако, подчеркнул Умай Ахундзаде, нередки случаи, когда родители одобряют желание своего сына учиться за границей, "но жениться там ему не разрешено". "То есть, будучи вполне современными в том, что касается образования, люди могут оставаться консерваторами в вопросах семьи и брака", - пояснил социолог.

Корень проблемы - в традициях предков, убеждена этнолог и искусствовед Сабина Мовламова. "Еще в начале прошлого века ответственность за семейный статус азербайджанца несли его родственницы. Во многих селах стоял запрет на любой, даже самый безобидный контакт между парнем и девушкой, если они не были родственниками... В результате выбор невесты стал женским делом. Свататься шли только женщины, и новость о грядущей свадьбе жених получал постфактум", - рассказала Сабина Мовламова.

При этом, по мнению Мовламовой, многовековая традиция принуждения к браку "исчезнет не скоро", говорится в материале JAMnews.