Исследователи рассказали о дискриминации мусульманок в Аджарии

07 марта 2018, 06:22

Мусульманки Аджарии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в четырех районах Аджарии.

6 марта в Тбилиси были презентованы результаты исследования, проведенного в декабре 2017 года совместно "Институтом толерантности и многообразия", Грузинской ассоциацией ООН и Союзом мусульман Грузии. В ходе исследования были опрошены 44 мусульманки, проживающие в четырех районах Аджарии. В Хуло были опрошены семь женщин, в Кеда - 14, в Батуми - 16, в Шуахеви - семь, передает присутствовавшая на презентации корреспондент "Кавказского узла".

По данным переписи на 1 января 2015 года, в Грузии проживают 3 миллиона 729 тысяч человек, из них 10,7 % - мусульмане, остальные - христиане.

Все опрошенные женщины отвечали на вопросы анонимно из-за опасений, что их ответы могут вызвать недовольство властей, и членов их семей или родственников могут уволить с работы, сообщили на презентации авторы исследования.

По данным опроса, мусульманки Аджарии начинают сталкиваться с трудностями уже на школьной скамье, потому что в школах запрещено носить религиозную атрибутику - традиционные арабские головные платки. Кроме того, в этом возрасте в их семьях начинают рассматривать вопрос замужества. Высшее образование мусульманки Аджарии не получают именно из-за раннего замужества, более того, они зачастую не заканчивают и получение среднего образования, сообщила на презентации результатов исследования заместитель председателя Союза мусульман Грузии Дали Соломонидзе.

По ее словам, в селах, где есть мечети, мусульмане предпочитают обучать детей в них и не отдают их в школы. В одном из таких сел подожгли школу, считая, что она им не нужна, заявила Соломонидзе.

Она также отметила, что в общеобразовательных школах ученики, исповедующие ислам, порой подвергаются буллингу (травле) со стороны учащихся-христиан.

"Между учащимися часто бывают противостояния, буллинг, что может помешать получению образования. Жертвой насмешек становится ученик из-за вероисповедания, социального положения, из-за множества других причин", - сказала одна из участниц опроса, жительница Батуми. Ее слова приведены в результатах исследования, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По данным исследования, мусульманкам в Грузии сложно получить теологическое образование. Функционируют пансионаты, но в них можно определить только мальчиков.

В исследовании также отмечается, что мусульманкам в Грузии сложно найти работу. Им зачастую отказывают в трудоустройстве, а многодетных матерей работодатели избегают. К примеру, мусульманам отказывали в трудоустройстве во время строительства ГЭС в Аджарии. Мусульманки провели акцию протеста с требованием дать им работу, однако трудоустроили только мужчин, говорится в результатах опроса.

Кроме того, на работе мусульманкам запрещают покрывать головы. Те, кто не носит головные платки, сталкиваются с меньшими проблемами.

Исследование проводили также по вопросу участия в политике. Все опрошенные мусульманки заявили, что не принимают активного участия в политической жизни общества, но при этом отметили, что не против участия в ней других женщин.

Одна из участниц опроса, жительница Хуло, отвечая на вопрос о возможности баллотироваться на выборах, сказала: "Как бы мужчины не лопнули от смеха".

По данным опроса, мусульманки не принимают участия и в общественной жизни. К примеру, в селах на собрания ходят только мужчины, женщины не против принять участие в собрании, но не получают приглашения.

Проведенные исследования также выявили, что, отвечая на вопрос о социальных нуждах, о том, как бы они хотели проводить свободное время, мусульманки Аджарии говорили о том, что требуется для их детей. О себе они говорили в последнюю очередь или не говорили вовсе.

Авторы опроса пришли к выводу, что на формальном и неформальном уровнях мусульманки подвергаются дискриминации, но также распространена и самодискриминация.

По мнению авторов исследования, для получения полноценного образования мусульманки Аджарии должны быть адаптированы, должен измениться сложившийся в их отношении стереотип со стороны сотрудников учебных заведений и общественности. Для этого необходимо проводить социальные кампании, тренинги как на центральном уровне, так и на местном.

С целью предотвращения дискриминации мусульманок на работе, по мнению авторов исследования, необходимо на местном уровне повышать уровень знаний мусульманок о политической жизни, чтобы они поняли, что подразумевается под политической активностью, а также в целом увеличить женское участие в политических процессах.

Уровень религиозной нетерпимости в Грузии снижается

В целом мусульманки сталкиваются с теми же проблемами, что и другие женщины страны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Союза мусульман Грузии Тариэл Нагаидзе.

По его мнению, разница заключается лишь в религиозной атрибутике, в частности, в ношении арабского платка, из-за чего нередко отказывают в трудоустройстве.

"Исследование показало, что мусульманки подвергаются не только дискриминации, но и самодискриминации. Выход - активная работа и активизация мусульманок в социальной или политической жизни", - сказал Нагаидзе.

В Грузии стал снижаться уровень религиозной нетерпимости, всплеск которого пришелся на 2012-2016 годы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава неправительственной организации "Центр по обучению и мониторингу прав человека" Тамта Микеладзе.

Напомним, что в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию со стороны православных. В июле 2015 года в городе прошли митинга против деятельности мусульманского пансионата, а в сентябре 2016 трое жителей Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Молельня в Батуми была открыта только в мае 2017 года.

По ее словам, снижению уровня религиозной нетерпимости способствовал ряд действий со стороны властей и смена политики в отношении насилия, в том числе создание в министерстве внутренних дел Грузии департамента по защите прав человека.

"Важно, чтобы государство проводило комплексную информационно-образовательную и социальную политику", - отметила Микеладзе.

Она также обратила внимание, что МВД не ведет отдельную статистику преступлений на почве нетерпимости.