ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте

20 февраля 2018, 22:36

Европейский суд по правам человека признал, что правоохранители не стали расследовать дело о похищении жительницы Ингушетии Заиры Бопхоевой и постановил выплатить ей 20 тысяч евро компенсации. Бопхоева восемь лет находится в коме, а пенсии по инвалидности не хватает на необходимые лекарства, сообщила ее мать.

Как писал "Кавказский узел", жалоба Бопхоевой против России была коммуницирована Европейским судом по правам человека в январе 2014 года.

По данным НКО "Правовое содействие - Астрея", 11 декабря 2009 года Заиру Бопхоеву похитили как невесту, но затем, по требованию матери, вернули. После этого родственники покойного отца девушки вывезли ее в лес, где избили и потребовали выйти замуж за похитителя, пригорозив убийством. Брак был заключен неофициально. Девушка подвергалась в доме мужа психологическому насилию со стороны свекрови, с ней стали присходить припадки. Через два месяца она впала в кому и была возвращена матери. Врачи не смогли поставить ей диагноз и лишь указали, что кислород не поступал в мозг в течение слишком длительного времени. С тех пор Заира Бопхоева находится в вегетативном состоянии и ни на что не реагирует, сообщает НКО.

Согласно решению Европейского суда по правам человека, в отношении Заиры Бопхоевой нарушена была нарушена процессуальная часть ст. 2 Конвенции по правам человека. Постановление, согласно которому государство должно выплатить ей компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро, вступило в силу сегодня же.

Суд признал, что следственные органы не занимались этим делом надлежащим образом, пояснила адвокат по делу Бопхоеваой Малика Абубакаева. "В постановлении ЕСПЧ отмечены все те наушения, которые были допущены в деле Бопхоевой. Они все изложены слово в слово. Это уже окончательное решение по сути дела", - добавила она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом адвокат заявила, что не надеется на возбуждение уголовного дела. "Отсутствуют главные доказательства, которые бы стали основой уголовного дела. Доказательства должны были быть в тех больницах, где Бопхоева проходила стационарное лечение, но их нет. Во многих больницах не велись записи о ее поступлении на лечение", - сказала Абубакаева.

Правоохранители отказали в расследовании дела о похищении, сославшись на то, что девушка не могла говорить, рассказала ее мать, Хава Бопхоева. "Другие показания в правоохранительных органах не брали в расчет. Они считали, что нет свидетелей и доказательств, всячески препятствовали следствию. В итоге все было сделано для того, чтобы не завести уголовное дело”, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

От девушки отказывались и в больницах, заявила Бопхоева. "В больницах не принимали мою дочь, так как знали, что если начнется лечение, то много вопросов сплывет и придется дело завести. Также препятствовали вывозу дочери за пределы Ингушетии, чтобы в других больницах лечили ее. Ссылались на то, что такого больного нигде не берут, хотя не предоставляли никаких документов, подтверждающих отказ других клиник”, - сказала мать пострадавшей.

Такой документ Минздрав Ингушетии предоставил только после официального запроса адвоката, сообщила она. "В нем говорилось, что обращение было только в одну московскую больницу, которая, в свою очередь посоветовала отправить мою дочь в Институт имени Паленова в Санкт-Петербурге. Больше они никуда не обращались", - отметила Хава Бопхоева.

По словам женщины, она получает на дочь пенисию по инвалидности - 14 тысяч рублей, но этих денег не хватает для приобретения необходимых лекарств. "Дочери нельзя прекращать принимать необходимые лекарства. Пенсии не хватает, а я сама не могу работать, так как за ней нужен постоянный уход. Работает только мой сын. Мы сейчас в огромных долгах из-за этой ситуации", - сообщила Бопхоева.

Жители Северного Кавказа часто жалуются на нераследование преступлений, сообщила пресс-секретарь правозащитного проекта организации "Правовая инициатива" Ксения Бабич. "Много таких случаев, но не все граждане готовы бороться до конца и требовать расследования преступления. В этом плане дело Бопхоеваой исключительно", - сказала она "Кавказскому узлу".

Российская сторона пока не прокомментировала решение ЕСПЧ по жалобе Бопхоевой. Комментариев относительно этого дела на сайте Следственного управления СКР по Ингушетии, по состоянию на 22:15 мск, также не было. Реакции на заявления Хавы Бопхоевой от республиканского Минздрава также пока не последовало.