11 сентября 2018, 22:19

РБК рассказал о связи сенатора с резонансными убийствами в Карачаево-Черкесии

Три человека, осужденные и арестованные в связи с убийствами активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, дали показания против действующего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил со ссылкой на собственные источники РБК.

"Кавказский узел" информировал, что следствие 15 августа сообщило о новой явке с повинной Расула Аджиева. Аджиев ранее признался в убийстве активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова но был оправдан судом Черкесска в 2012 году и получил право на реабилитацию. В августе Аджиев пришел к следователям и вновь начал настаивать, что Жукова убил именно он.

Аслан Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске на собственной автомойке. Следствие указывало, что у Аджиева был конфликт с Жуковым, называя мотивом для убийства ревность. Убийство Жукова и совершенное через два месяца после него убийство советника президента республики Фраля Шебзухова в ряду других громких убийств привели в марте 2012 года к обострению общественной ситуации в Карачаево-Черкесии, говорится в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Арестованный Расул Аджиев дал показания о заказчике убийства Аслана Жукова, назвав причастным к преступлению действующего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил сегодня со ссылкой на протокол допроса Аджиева РБК.

Согласно этому документу, подлинность которого подтвердил знакомый с ходом следствия источник, Аджиев получил заказ на убийство Жукова. По словам Аджиева, заказ передал его близкий друг, родственник сенатора. Он же, по утверждениям Аджиева, приобрел ему автомобиль для выполнения задания, а после убийства заплатил 1 миллион рублей наличными.

Аджиев - третий человек, заявивший о причастности сенатора Арашукова к резонансным преступлениям в республике. В 2012 и 2017 годах два человека называли его имя в связи с убийством Фраля Шебзухова. Осужденный в числе троих исполнителей убийства Магомет Джубуев и предполагаемый организатор этого преступления Рустам Копсергенов, задержанный в декабре 2017 года, сообщили следователям о заказе "напугать и побить" Шебзухова за 500 тысяч рублей. Убийство политика, согласно показаниям Джубуева и Копсергенова, было эксцессом исполнителя, указывает со ссылкой на протоколы допросов РБК. 

"Кавказский узел" не располагает копиями протоколов допросов Аджиева, Шебзухова и Копсергенова и не может подтвердить подлинность этих показаний.

Как отмечает издание, с начала сентября члены семей Жукова и Шебзухова проводят пикеты у здания следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, требуя объединить два дела и расследовать информацию о причастности сенатора к этим преступлениям. В аппарате сенатора Арашукова эти заявления родственников убитых встретили «с удивлением», заявив, что «нет никаких доказательств» его причастности к преступлениям.

Сообщение о причастности высокопоставленного политика из Карачаево-Черкесии к убийству Фраля Шебзухова появилось в социальных сетях еще в декабре 2017 года. Тогда опрошенные "Кавказским узлом" журналисты предположили, что оно могло быть намеренной дезинформацией и не способно повлиять на карьеру политика.

Комментариями Рауфа Арашукова или его адвокатов в связи с изложенными в публикации РБК сведениями "Кавказский узел" пока не располагает. 

Примечание:

"Черкесские активисты уведомили мэрию о планах на митинг", "Задержан четвертый подозреваемый в убийстве советника главы Карачаево-Черкесии", "В Карачаево-Черкесии местные жители требуют передать дела об убийствах Жукова и Шебзухова в федеральный центр".

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