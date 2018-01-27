Черкесские активисты уведомили мэрию о планах на митинг

27 января 2018, 17:36

Молодежное движение "Адыгэ-Хасэ" подало уведомление в мэрию Черкесска о проведении 5 февраля митинга в связи с нераскрытыми убийствами активиста Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Аслан Жуков был убит вечером 14 марта 2010 года. Его застрелили тремя выстрелами в голову рядом с домом. 12 мая 2010 года в Черкесске было совершено убийство советника президента республики Фраля Шебзухова. Три человека в масках напали на него и стали наносить ему удары предметами, похожими на биты, затем советник президента был застрелен. В "Адыгэ Хасэ" убийство Шебзухова расценили исключительно как политическое. Активисты неоднократно заявляли об отсутствии прогресса в расследовании убийств Жукова и Шебзухова и требовали передать дела в федеральный центр.

Уведомление о проведении 5 февраля митинга в мэрию Черкесска подал председатель "Адыгэ-Хасэ" 25 января, говорится в сообщении, поступившем на смс-сервис "Кавказского узла".

"К нам постоянно обращаются родственники и близкие убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, которые требуют раскрытия этих дел. В связи с этим мы планируем провести митинг перед зданием следственного управления Следственного комитета по КЧР с участием 300 человек", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Адыгэ-Хасэ" Али Асланов.

По его словам, год назад активисты также обращались к властям, но до сих пор нет результатов.

"3 сентября 2017 года инициативная группа провела съезд черкесского народа. Результатом съезда стало то, что мы написали обращения в разные структуры власти, но до сих пор нет никакого продвижения в раскрытии этих дел. Есть надежда, что после проведения митинга в деле будут какие-то продвижения", - заявил Асланов.

Он также отметил, что если мэрия не согласует митинг, то они снова созовут очередной съезд, где составят план дальнейших действий.