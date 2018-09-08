Работа Керченской переправы приостановлена

08 сентября 2018, 17:09

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом закрыто из-за сильного ветра.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром во время шторма в Керченском проливе сорвало с якоря плавучий кран. Он врезался в Крымский мост, движение по автодорожной части временно ограничивалось.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий - усилением скорости ветра до 20 м/с", - говорится на сайте оператора ООО "Морская дирекция" по состоянию на 17:09 мск.

В справках "Кавказского узла" "Переправа "Крым - Кавказ" и "Переправа "Кавказ - Керчь" содержатся актуальные данные о расписании движения паромов и приведены работающие ссылки на веб-камеры.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем скорость ветра в Тамани составляет 5 м/с. Идет умеренный дождь, температура воздуха +22 градуса. Ночью прогнозируется усиление ветра до 7 м/с, осадки не ожидаются. Воздух охладится ночью до +20. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, он доступен и в легкой версии. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Керченская переправа".