Корреспондент "Кавказского узла" рассказала суду подробности нападения на митинге

08 сентября 2018, 01:50

Обвиняемый в нападении на корреспондента "Кавказского узла" во время антикоррупционного митинга в Махачкале Карим Касумов был неоднократно предупрежден, что видеосъемку ведет сотрудник СМИ, однако, не реагировал и продолжал препятствовать работе журналистов, заявила на заседании суда потерпевшая по делу Патимат Махмудова. Она также рассказала, что подсудимый вывернул ее руку, чтобы выхватить видеокамеру. Сам Касумов объяснил свое поведение уразой.

Как сообщал «Кавказский узел», 18 мая прошло первое заседание по делу о нападении на корреспондента "Кавказского узла". Обвиняемый, житель Дагестана Карим Касумов, заявил суду, что вину не признает, но его адвокат пояснил, что вину подсудимый признает частично. По словам защитника, Касумов признает, что сломал видеокамеру, но он при этом не знал, что камера принадлежала журналисту. Однако свидетель Андрей Меламедов еще 8 августа рассказал суду, что Касумов был в курсе, что мешает работать журналистам, так как они об этом его предупреждали.

Вчера в Советском районном суде Махачкалы продолжился процесс над Каримом Касумовым, который обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и повреждении имущества (ч.3 ст.144 УК РФ). Суд направил повестки четверым свидетелям, однако никто из них не пришел. Судья Мадина Омарова решила допросить потерпевшую Патимат Махмудову.

Корреспондент "Кавказского узла" рассказала суду, что 12 июня 2017 года пришла на место предполагаемого проведения антикоррупционного митинга по редакционному заданию. День был праздничный, у площадки перед Кумыкским театром было многолюдно, шли развлекательные мероприятия, отметила она.

По версии следствия, 12 июня 2017 года мужчина потребовал от корреспондента "Кавказского узла" прекратить съемку митинга сторонников Навального в Махачкале и повредил видеокамеру журналистки, применив силу. Дело было возбуждено лишь спустя три месяца после инцидента, в сентябре 2017 года. Защита назвала это дело уникальным случаем для Дагестана. Журналистам "Черновика", также пострадавшим от нападения, ранее было отказано в возбуждении уголовного дела, полиция не нашла состава преступления в действиях нападавших.

"Примерно к 14 часам подошел организатор митинга Марат Исмаилов. С ним было несколько человек. Вокруг него собрались еще люди. Сам митинг еще не начался, когда подошли молодые люди, которые стали расталкивать собравшихся. Они стали говорить, что "нечего тут собираться", что митинга не будет. Сначала произошло, так сказать, словесное столкновение. Там присутствовало много журналистов, и они стали снимать на видео происходящее", - рассказала она.

По словам Махмудовой, у нее была видеокамера. "И я фиксировала, как неизвестные молодые люди пытаются устроить провокации, толкают людей. Ко мне подошел, как потом выяснилось, Сурхай Магомедов. Я спросила его, кто он такой и почему так ведет себя. Он ответил: «Кто должен знать, тот меня знает. Я не собираюсь представляться» и стал требовать, чтобы я убрала камеру. Я отошла от него примерно на метр-два и продолжила снимать. И тогда ко мне подошел подсудимый. Он тоже стал требовать, чтобы я прекратила съемку. Я помню, что ответила ему, что работаю журналистом, выполняю свою работу и никто не имеет право мне указывать, что делать. У нас был очень короткий диалог. Он схватил мою руку, в которой я держала камеру, вывернул ее и пытался вырвать из рук аппарат, но тот был пристегнут к моей руке. Подсудимый схватил выдвижной монитор и оторвал его», пояснила она.

На уточняющий вопрос гособвинителя, говорила ли она ему, что работает журналистом, Махмудова ответила, что и Касумову, и Магомедову она и ее коллеги объясняли, что они являются журналистами и выполняют свою работу. «Это слышали и сотрудники полиции, которые стояли рядом», - добавила она.

Организатор митинга Марат Исмаилов после акции потребовал от МВД и прокуратуры привлечь к ответственности силовиков, не отреагировавших на действия провокаторов.

Адвокат подсудимого Роман Амирханов спросил, были ли у журналистов специальная символика или отличительные знаки.

«Не было, но мы и не обязаны их носить. Форму с символикой журналисты должны носить в зоне боевых действий. А так достаточно, чтобы были служебные удостоверения», - ответила потерпевшая.

Затем защитник принялся уточнять, имеют ли журналисты право снимать крупным планом людей и "тем самым влезать в личную жизнь человека"?

«Это был не режимный объект и не частная территория. Митинг должен был пройти в общественном месте. Кроме подсудимого там были сотни людей. А снимать крупным планом человека, который нарушает общественный порядок и представляет угрозу мне и моим коллегам, думаю, я имела право», - проконсультировала адвоката Патимат Махмудов.

На вопрос адвоката подсудимого о том, в какой момент она представилась журналистом, Махмудова рассказала, что это было сделано неоднократно, еще до того, как подсудимый сломал камеру.

Тогда адвокат заявил ходатайство об оглашении первоначальных показаний потерпевшей, так как усмотрел противоречия в том, что она говорила на следствии и на суде. В протоколе допроса, уточнил адвокат, не сказано о том, что потерпевшая представлялась журналистом.

Но судья ходатайство отклонила, так как противоречий в этой части не нашла. «То что не было сказано на первом допросе - это пробел в работе следователя, а не противоречия. Потерпевшая своих показаний не меняет», - объяснила свое решение судья.

После допроса слово предоставили подсудимому. Он отрицал, что скручивал руку, и заявил, что никто ему не представлялся журналистом.

«Мне 34 года, и я еще ни разу не поднимал руку на девушку. Так получилось, что камеру я сломал, но руки не крутил. И насчет журналиста ничего не говорили. Я два раза просил, чтобы меня не снимали. На третий раз у меня получился нервный срыв – я в тот день держал уразу (пост – прим. Кавказского узла»)», - заявил суду Касумов.

Судья поручила гособвинителю обеспечить явку оставшихся свидетелей к следующему заседанию, назначенному на 18 сентября. С теми свидетелями, кто находится за пределами республики, суд намерен установить видеоконференцсвязь. На следующем заседании также запланирован допрос подсудимого.

Сообщение о конфликте интересов. Автор материала является свидетелем по делу Карима Касумова.