Россия отказалась искать Микаела Арутюняна

07 сентября 2018, 18:59

Объявленный в межгосударственный розыск СНГ бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории России, сообщил представитель полиции Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля следователи возбудили уголовное дело о насильственном свержении конституционного строя в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года. Одним из обвиняемых стал генерал-полковник Микаел Арутюнян, который тогда возглавлял Минобороны Армении. 21 августа генерала объявили в межгосударственный розыск.

Полиция Армении получила отказ российских правоохранителей объявить в федеральный розыск бывшего министра обороны Микаела Арутюняна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе республиканской полиции.



В то же время в полиции не стали раскрывать причину отказа, сославшись на то, что "в документе содержатся оперативные сведения тайного характера".

На сайте Генпрокуратуры России, которая принимает решения об экстрадиции, по состоянию на 18.55 мск, нет информации об отказе объявить в федеральный розыск Микаела Арутюняна.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, отказавшейся признать итоги президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В ходе столкновений с полицией погибли десять человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Бунт в Армении", опубликованной на "Кавказском узле".