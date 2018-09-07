На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

07 сентября 2018, 09:30

Азербайджан насчитал 91 обстрел в зоне конфликта

В зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны шесть азербайджанских сел, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Азербайджан насчитал 99 обстрелов с армянской стороны за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха, которое также регулярно заявляет о нарушениях перемирия, заявило о 150 обстрелах с 26 августа по 1 сентября.

Подразделения вооруженных сил Армении с 6 по 7 сентября 91 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, Заманлы Гедабекского района, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.30 мск не опубликовали на своих официальных сайтах информации, подтверждающей или опровергающей сообщение азербайджанского ведомства.

Объявленное после обострения карабахского конфликта перемирие в апреле 2016 года не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне карабахского конфликта обстрелы велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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