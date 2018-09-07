Азербайджан насчитал 91 обстрел в зоне конфликта

07 сентября 2018, 09:30

В зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны шесть азербайджанских сел, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Азербайджан насчитал 99 обстрелов с армянской стороны за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха, которое также регулярно заявляет о нарушениях перемирия, заявило о 150 обстрелах с 26 августа по 1 сентября.

Подразделения вооруженных сил Армении с 6 по 7 сентября 91 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, Заманлы Гедабекского района, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.30 мск не опубликовали на своих официальных сайтах информации, подтверждающей или опровергающей сообщение азербайджанского ведомства.