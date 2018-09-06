06 сентября 2018, 09:40
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии были обстреляны 99 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта. По данным азербайджанского оборонного ведомства, режим прекращения огня с 4 по 5 августа был нарушен 83 раза. Минобороны Нагорного Карабаха, которое также регулярно заявляет о нарушениях перемирия с азербайджанской стороны, насчитало 150 обстрелов с 26 августа по 1 сентября.
Позиции азербайджанской армии с 5 по 6 сентября подверглись обстрелам в четырех селах, расположенных в приграничных с Арменией районах. При этом подразделения вооруженных сил Армении использовали крупнокалиберные пулеметы, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.
Армения и Нагорный Карабах сегодня к 9.30 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.
Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".