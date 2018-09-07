Гюльтекин Гаджибейли сообщила о снятии с нее санкций Совета Европы

07 сентября 2018, 07:14

Санкции Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятые по результатам расследования коррупции в этой структуре, сняты с бывшего депутата парламента Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли. Оппозиционер заявила, что удовлетворена восстановлением справедливости в отношении нее.

Как информировал «Кавказский узел», 27 июня Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам ПАСЕ, основываясь на докладе независимой следственной группы, расследовавшей факты коррупции в ассамблее, пожизненно запретил 14 депутатам доступ в здания и на мероприятия Совета Европы. Под санкции попали два действующих депутата Азербайджана Муслим Мамедов и Эльхан Сулейманов, а также бывший депутат Гюльтекин Гаджибейли. Последняя заявила о несправедливости решения в отношении нее.

17 декабря 2016 года на сайте European Stability Initiative (ESI) было размещено расследование "Икорная дипломатия–2" о подкупе депутатов ПАСЕ, принимавших выгодные для властей Азербайджана решений. Независимая следственная группа пришла к выводу, что европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. 26 апреля большинство депутатов ПАСЕ проголосовали за резолюцию по докладу следственной группы, представители Азербайджана выступили против, заявив, что доклад необъективен и составлен с целью шантажа. 15 мая ПАСЕ ввела санкции против главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова.

6 сентября член Национального совета демократических сил (НСДС) Гюльтекин Гаджибейли получила по электронной почте от председателя секретариата Комитета по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам ПАСЕ Валери Кламер письмо, в котором сообщается, оппозиционер выведена из-под санкций.

"Госпожа Валери Кламер сообщает, что еще 3 сентября комитет принял решение в связи с моим обращением в эту структуры. Комитет постановил исключить меня из-под санкций. Заседания комитета проходят в закрытом режиме, и поэтому информацию я получила не сразу, а узнала об этом только сейчас - из письма главы секретариата", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Гаджибейли.

Она отметила, что прямых обвинений против нее со стороны ПАСЕ не было, но под санкции попала из-за претензий, связанных с отказом сотрудничать с независимой следственной группой, хотя приглашение для участия в следственных действиях, по ее словам, не получала.

«Письмо с приглашением на следствие мне специально не передали, чтобы поставить в неблагоприятном свете. За это ответственны руководство национальной делегации в ПАСЕ и Национального собрания Азербайджана. Но в конечном итоге справедливость восторжествовала», - отметила Гаджибейли, депутатские полномочия которой были прекращены еще в 2010 году.

Председатель НСДС Джамиль Гасанли обвинил власти в преднамеренной лжи с целью дискредитации оппозиции. «Жизнь лжи коротка и это должно было быть в один день раскрыться. На фоне разоблачения коррупционной деятельности правящего режима в Азербайджане в ПАСЕ, власти попытались запачкать в этом деле и Гюльтекин Гаджибейли. Расчет был на то, чтобы в черном санкционном списке оказались бы не только депутаты от власти, но и представитель оппозиции Гюльтекин Гаджибейли, и нивелировать таким образом масштабы позора властей. Однако не получилось у них. Провокация режима была разоблачена», - сказал Гасанли «Кавказскому узлу».

Он считает, что реабилитация Гаджибейли стала еще одним свидетельством того, что «икорная дипломатия» официального Баку не только потерпела крах, но и обернулась для режима скандалом и фиаско.

Сообщений о снятии санкций с Гаджибейли на сайте Совета Европы по данным на 06.10 мск 7 сентября не было. "Кавказский узел" не располагает комментариями главы делегации Азербайджана в ПАСЕ Самеда Сеидова относительно решения ПАСЕ в отношении Гаджибейли.