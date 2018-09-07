07 сентября 2018, 01:40

Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 3,5 годам колонии жителя Дагестана, обвиняемого в публикации призывающих к экстремизму и оправдывающих терроризм видеороликов.

По данным ведомства, в 2014 году в компьютерном клубе Каспийска он разместил в одной из социальных сетей пять видео, в которых содержались призывы к экстремизму и терроризму, а также ненависти и вражде к приверженцам определенной религии.

Житель Дагестана признан виновным по трем статьям - о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280), о возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282) и о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщила 6 сентября прокуратура Дагестана на своем сайте.

Суд также запретил ему заниматься администрированием сайтов в течение двух лет, уточнило ведомство.

Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по каждой из этих статей,  до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 17 августа стало известно о том, что в суд было направлено дело жителя Дагестана, обвиняемого в распространении экстремистской идеологии в соцсети.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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