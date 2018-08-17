17 августа 2018, 01:21

Житель Дагестана обвинен в экстремизме за публикации в соцсети

Дело жителя Дагестана, обвиняемого в распространении экстремистской идеологии в соцсети, направлено в Советский районный суд Махачкалы, сообщила прокуратура.

По версии следствия, в 2017 году он в одной из социальный сетей разместил две аудиозаписи, в которых содержатся высказывания, призывающие к вражде по религиозному признаку.

Материалы были размещены пользователем соцсети с целью распространения экстремистской идеологии, ему предъявлено обвинение по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, сообщила 16 августа прокуратура Дагестана на своем сайте.

Отметим, что санкции этой статьи предусматривают до до пяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно приговора от жителя Дагестана или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 8 августа было направлено в суд дело жителя Дагестана, обвиняемого в публикации в соцсети видеороликов, призывающих к экстремизму и оправдывающих терроризм.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 августа 2018, 03:08

17 августа 2018, 02:30

17 августа 2018, 01:33

17 августа 2018, 01:21

17 августа 2018, 00:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости