Житель Дагестана обвинен в экстремизме за публикации в соцсети

17 августа 2018, 01:21

Дело жителя Дагестана, обвиняемого в распространении экстремистской идеологии в соцсети, направлено в Советский районный суд Махачкалы, сообщила прокуратура.

По версии следствия, в 2017 году он в одной из социальный сетей разместил две аудиозаписи, в которых содержатся высказывания, призывающие к вражде по религиозному признаку.

Материалы были размещены пользователем соцсети с целью распространения экстремистской идеологии, ему предъявлено обвинение по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, сообщила 16 августа прокуратура Дагестана на своем сайте.

Отметим, что санкции этой статьи предусматривают до до пяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно приговора от жителя Дагестана или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 8 августа было направлено в суд дело жителя Дагестана, обвиняемого в публикации в соцсети видеороликов, призывающих к экстремизму и оправдывающих терроризм.