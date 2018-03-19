19 марта 2018, 19:00

Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма

Передано в суд дело жителя Дагестана, разместившего в соцсети экстремистские видео, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, 2014 году обвиняемый, находясь в Каспийске, на своей странице в одной из социальных сетей разместил в открытом доступе четыре видеоматериала, оправдывающие терроризм. Эксперты усмотрели в них также призывы к экстремизму и вражде к определенной социальной группе, рассказали в прокуратуре Дагестана.

Житель Дагестана обвинен по ч. 1 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к двум с половиной годам колонии за размещение в соцсети экстремистского видео.

Примечание:

"Верховный суд России оставил в силе приговор имаму Велитову", "Житель Дагестана получил срок за призывы к терроризму", "Житель Дагестана осужден за призывы к терроризму".

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