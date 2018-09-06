Суд отказался отпустить Хазбиева под домашний арест

06 сентября 2018, 18:57

Сегодня суд в Ингушетии отклонил ходатайство защиты Магомеда Хазбиева об изменении ему меры пресечения и продлил содержание под стражей на два месяца. Юнус-Бек Евкуров вновь не пришел на заседание.

Как писал "Кавказский узел", на прошлом заседании суда 3 сентября Хазбиев потребовал, чтобы на допрос привели главного потерпевшего по делу - главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В начале заседания стало известно, что подсудимый заболел пневмонией.

Магомеда Хазбиева арестовали в январе по подозрению в незаконном хранении оружия. Впоследствии прокуратура изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" высказывается о действиях республиканских силовиков и чиновников, и ему было предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти. Сам Хазбиев заявил о своей невиновности и политической подоплеке дела.

На сегодняшнее заседание Юнус-Бек Евкуров не явился, прислав письмо о занятости. Отметим, что глава Ингушетии проходит по делу Хазбиева в качестве потерпевшего, но заседания суда не посещает. Ранее защита предлагала изъять из предъявленного Хазбиеву обвинения статью об оскорблении представителя власти, если Юнус-Бек Евкуров так и не явится в суд.

Защита Хазбиева заявила, что ему отказали в госпитализации, причем причины не были названы. Суд предложил защите провести опрос свидетелей, но адвокаты заявили, что не готовы к этому, так как ожидали опроса потерпевшего, передает корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Андрей Сабинин заявил ряд ходатайств, в том числе чтобы потерпевший направил письмо в суд об изменении меры пресечения, суд отклонил это ходатайство. Также Сабинин озвучил информацию, что защитой подана жалоба в ЕСПЧ, в которой говорится о безосновательном содержании Хазбиева под стражей, в клетке и т.д. Гособвинитель попросил суд продлить подсудимому содержание под стражей на два месяца. Он назвал основанием для продления меры пресечения предположение, что Хазбиев может скрыться. На это защита парировала тем, что предположение нельзя брать за основу. Адвокат Хеда Ибриева заметила, что Хазбиев находился под госзащитой МВД Чечни на протяжении трех лет и не пытался скрываться, и что у него нет загранпаспорта.

Ибриева также заявила, что основанием изменения меры пресечения Хазбиеву может быть состояние его здоровья и характер вменяемых ему преступлений. Адвокат обратила внимание на то, что бывшие работники ингушского Центра "Э", осужденные по делу о пытках, во время судебного следствия находились под домашним арестом (речь идет о троих обвиняемых по делу о пытках - Исе Аспиеве, Магомеде Бекове и Сергее Хандогине - прим. корреспондента «Кавказского узла»).

Суд отклонил ходатайство защиты о переводе Хазбиева под домашний арест и удовлетворил ходатайство о продлении подсудимому содержания под стражей на два месяца. Магомед Хазбиев также выступил в суде. Он заявил, что не скрывался от правосудия, а находился в Грозном.

Отметим, на фоне суда над Магомедом Хазбиевым две инициативных группы в Ингушетии озвучили просьбу к Владимиру Путину выдвинуть оппозиционера кандидатом на пост главы региона. Эти предложения скептически оценили пользователи соцсетей. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" активистов и политологов, ни эти инициативы, ни сам по себе суд над Хазбиевым не повлияют на перспективы переизбрания нынешнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" размещены биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.