Российские артиллерия и авиация провели учения в Армении

06 сентября 2018, 14:52

Учения более 500 военных с российской базы в Армении прошли на полигоне "Алагяз", сообщили сегодня в Южном военном округе.

Как писал "Кавказский узел", с 23 по 28 июля на полигонах "Камхуд" и "Алагяз" в Армении прошли крупные тактические учения, в которых приняли участие более 3 тысяч российских военнослужащих.

В распоряжении 102-й российской военной базы, расположенной в Армении, имеется три учебных центра (полигона). Полигон "Алагяз" находится в 15-10 км от населенного пункта Артик. Он используется для артиллерийской и танковой стрельбы, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".

В ходе полевого выхода артиллеристы при поддержке армейской авиации и средств противовоздушной обороны "уничтожили живую силу и наиболее важные объекты условного противника", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Министерства обороны России.

Всего в ротных тактических учениях на территории Южного Кавказа участвуют более 500 военнослужащих и около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе вертолеты Ми-24П, Ми-8МТШ, а также современные беспилотные летательные комплексы.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 3 сентября более 1000 абхазских и российских военных на полигоне Нагвалоу в Абхазии провели отработку навыков обороны побережья. Эти учения прошли на фоне многонациональных учений НАТО, которые с 1 по 11 сентября проходят на территории Грузии.