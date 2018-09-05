Биллинг поставил под сомнение показания свидетелей по делу Акопяна

05 сентября 2018, 20:57

Мобильные телефоны свидетелей обвинения по делу бывшего главы прохладненской организации "Свидетели Иеговы"* Аркадия Акопяна в дни богослужений находились далеко от места их проведения, это опровергает показания свидетелей, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 70-летний Аркадий Акопян обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ). На заседании 23 августа свидетели обвинения заявили, что Акопян организовал распространение литературы, включенной в список экстремистских материалов. Защита считает преследование Акопяна необоснованным и политически мотивированным.

Обвинение против Акопяна построено на показаниях шести человек, которые заявили, что слышали, как Акопян во время одного из своих выступлений перед Свидетелями Иеговы* неуважительно отзывался о мусульманах, а также о православных священниках, рассказал его адвокат. Сам Акопян настаивает на невиновности, отрицает, что он говорил что-либо подобное, а свидетелей обвинения прежде никогда не видел.

На сегодняшнем судебном заседании по делу лидера Свидетелей Иеговы в Прохладном* были оглашены некоторые материалы уголовного дела, в частности, данные биллинга телефонов обвиняемого и свидетелей по делу, сообщил адвокат Акопяна Антон Омельченко по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

"Разбирали сведения о том, кто и где находился и с кем говорил по телефону в момент инкриминируемых Акопяну [деяний]", - сказал адвокат.

Вопрос о том, где находились и с кем связывались по телефону свидетели обвинения во время выступлений Аркадия Акопяна поставила сторона защиты.

"Мы настаиваем, что свидетели обвинения, которые утверждают, что посещали собрания Свидетелей Иеговы*, на самом деле их не посещали. Чтобы узнать, где они были [время собраний], понадобился биллинг их телефонов. Сегодня проверили их местонахождение и установили, что эти люди в многие из дней, когда, как заявлялось, они были на богослужениях, даже в городе Прохладном не находились", - рассказал Омельченко.

Защита также обратила внимание суда, что свидетели обвинения общались с одним и тем же человеком - сотрудником одной из силовых структур. "Суд решил проверить это и запросил у оператора связи сведения о владельце номера, с [которым связывались] свидетели обвинения", - пояснил адвокат.

По словам Омельченко, скрытая съемка или аудиозапись на собраниях Свидетелей Иеговы* не проводилась. Если бы силовые структуры официально проводили оперативные мероприятия и в рамках этих мероприятий отправляли людей на собрания, записи имелись бы в материалах дела. Такие записи, по словам адвоката, присутствовали в материалах дела в отношении Свидетелей Иеговы* в Таганроге.

"Тогда бы было предметное обсуждение слов и действий, которые были зафиксированы. В Прохладном ничего подобного не было. Обвинение строится на показаниях шести свидетелей, слышавших, что Акопян, как сказано в обвинительном заключении, "неуважительно отзывался о мусульманах и православных священниках". Сегодняшнее заседание показало, что телефоны многих из них были далеко от того места, где [свидетели, по их словам] слушали Акопяна. Более того, именно в тот день, когда, согласно материалам дела, Акопян выступал на собрании против мусульман и православных, он [вообще] не выступал там", - резюмировал Омельченко.

Следующее заседание по делу Акопяна назначено на 10.00 мск 19 сентября. На этом заседании суд планирует допросить подсудимого.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. На юге России, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 107 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"* – 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Кабардино-Балкарии насчитывалось пять местных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.