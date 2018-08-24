Суд в Прохладном отказался выслушать доводы о безобидности брошюр Свидетелей Иеговы*

24 августа 2018, 04:53

Бывший председатель прохладненской местной организации Свидетелей Иеговы* Аркадий Акопян организовал распространение литературы, включенной в список экстремистских материалов, заявили свидетели обвинения. При исследовании спорных брошюр судья не позволил защите огласить фрагменты из них.

Как информировал "Кавказский узел", 70-летний Аркадий Акопян обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ). Его адвокат Антон Омельченко заявил, что преследование Акопяна является политическим и необоснованным.

Обвинение против Акопяна построено на показаниях шести человек, которые заявили, что слышали, как Акопян во время одного из своих выступлений перед Свидетелями Иеговы* неуважительно отзывался о мусульманах, а также о православных священниках, рассказал его адвокат. Сам Акопян настаивает на невиновности, отрицает, что он говорил что-либо подобное, а свидетелей обвинения прежде никогда не видел.

23 августа в Прохладном состоялось заседание по делу Акопяна, где исследовались внесенные в федеральный список экстремистских материалов брошюры религиозного характера, которые являются вещественными доказательствами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Антон Омельченко.

По словам адвоката, свидетели обвинения заявляли в суде, что Акопян им поручал распространять эти брошюры, дав им по 30 штук, из них не были розданы только восемь штук, которые они представили в качестве вещдоков. Суд, отметил Омельченко, не позволил защите зачитать фрагменты, чтобы показать, что "ничего пугающего" в брошюрах нет, а их внесение в федеральный список запрещенных материалов происходило без учета мнения верующих.

Омельченко, который также защищает в суде бывшего председателя местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* в городе Майский Юрия Залипаева, рассказал, что оба эти дела сфабрикованы.

Юрий Залипаев обвиняется в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности. По словам адвоката Омельченко, Залипаев свою вину не признает, а дело сфабриковано на основе нелепых показаний. Адвокат рассказывал, что двое свидетелей обвинения, не являющиеся Свидетелями Иеговы*, заявили, что Залипаев раздавал экстремистскую литературу и предлагал распространять всем подряд, а спустя год дали показания о том, что Залипаев еще и "плохо отзывался о мусульманах и православных и призывал их бить".

54-летний Залипаев и 70-летний Акопян находятся под подпиской о невыезде, отметил адвокат.

У обоих по трое детей, Акопян раньше работал портным, а в настоящее время находится на пенсии, а Залипаев работал автослесарем.

На следующем судебном заседании по делу Акопяна 5 сентября запланировано исследование сведений из телефонных переговоров подсудимого. Слушания по делу Залипаева в суде продолжатся в 10.00 27 августа, добавил адвокат.

Напомним, что 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации как экстремистских всех российских организаций Свидетелей Иеговы*, а 16 августа 2017 года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 входящих в его структуру местных филиалов были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество этих организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. 28 мая Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу 396 местных общин Свидетелей Иеговы* в России.

На юге России (по состоянию на 30 марта 2017 года) действовали 107 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* – 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В частности, в Кабардино-Балкарии насчитывалось пять местных организаций. После запрета организации против верующих Свидетелей Иеговы* могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Правозащитный центр "Мемориал" в начале августа признал политзаключенными 29 верующих Свидетелей Иеговы*. Всего, по данным "Мемориала", в настоящее время не менее 22 Свидетелей Иеговы* находятся под стражей и не менее девяти — под домашним арестом. В отношении как минимум еще десятерых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в их числе Акопян и Залипаев. "Применительно к принятым Правозащитным центром «Мемориал» критериям обстоятельства преследования позволяют полагать, что лишение свободы во всех известных нам случаях было применено исключительно из-за религиозных убеждений обвиняемых, а также в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, совести и религии в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - отмечает ПЦ "Мемориал".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.