05 сентября 2018, 17:29

Житель Ингушетии осужден за "убийство чести"

Суд приговорил к восьми годам заключения жителя Ингушетии, признав его виновным в убийстве 31-летней дочери. Источник в полиции сообщил, что это было так называемое "убийство чести".

Тело убитой нашли 20 февраля поблизости от села Яндаре Назрановского района, в сорока метрах от федеральной трассы "Кавказ".

Суд признал виновным в убийстве женщины ее 54-летнего отца и приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строгого режима, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ингушетии.

"Это было так называемое убийство чести", - сообщил источник в полиции. Мужчина признался в том, что задушил дочь, отметил источник, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии".

Комментариями самого осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Убийствами чести" называют убийства родственниками тех девушек, которых сочли опозорившими род. "Ужасно, что такое понятие, как убийство чести до сих пор существует в мозгах наших соплеменников. Фактически оно делает убийцу или насильника неуязвимым", - отметила правозащитница Светлана Анохина, комментируя убийство девушки в Хасавюрте, которое произошло в марте. "Кавказский узел" также писал, что правоохранители сочли таким убийством смерть другой дагестанской девушки в апреле.

Примечание:

"Правозащитники назвали "типичным" убийство девушки на дороге в Хасавюрте", "Убийство девушки в Хасавюрте вызвало возмущение пользователей соцсетей", "Следствие официально подтвердило убийство росгвардейца в Дагестане".

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