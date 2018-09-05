Астраханские активисты выступили против отмены спектаклей Виктюка

05 сентября 2018, 18:27

Четверо оппозиционеров провели сегодня пикет в поддержку гастролей Театра Романа Виктюка в Астрахани, отмененных после высказываний местных чиновников и духовенства о пропаганде гомосексуализма.

"Кавказский узел" писал ранее о случаях высказываний региональных чиновников против показа фильмов или концертов на юге России. Так, в августе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров попросил исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя "Матильда". К просьбе присоединился первый вице-премьер Дагестана. Единственный ингушский кинопрокатчик отказался заказывать фильм, который "может оскорбить чувства верующих". В апреле 2018 года главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев заявил о недопустимости концерта певицы Ольги Бузовой во Владикавказе.

Двое сторонников Алексея Навального и двое представителей партии "Парнас" провели сегодня пикет в поддержку гастролей Театра Романа Виктюка в Астрахани. Акция у Театра оперы и балета была согласована с 08.10 до 10.00 мск - по замыслу организаторов, пикет должны были увидеть сотрудники астраханского Минкульта, которые временно работают в здании Театра оперы и балета, пояснил соорганизатор акции, глава регионального отделения "Парнаса" Михаил Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчики держали плакаты: "Министерство культуры, вы за цензуру или за свободу в искусстве? Почему отменили гастроли Театра Романа Виктюка?", "Каждому гарантируется свобода мысли и слова, цензура запрещается - Конституция РФ", "Мы за гастроли всемирно известного режиссера Романа Виктюка".

По словам активистов, в первый же час пикета охранники попыталась воспрепятствовать проведению акции и вызвали правоохранителей. "Те приехали в бронежилетах, с автоматами, но к нам подходить не стали, общались с охраной метрах в десяти от нас. Из-за всего этого по-нормальному встать в пикет получилось только в начале десятого", - рассказал Долиев.

Активист отметил, что проходящие мимо чиновники видели их плакаты и реагировали неодобрительно. "Большинство проходило молча, высказывались лишь некоторые. Высказывались с возмущением, одна чиновница даже закричала на нас, что мы геи и все такое", - отметил пикетчик.

Артисты, которые также проходили мимо пикетчиков, отнеслись к акции с одобрением, подчеркнул Михаил Долиев. "Они подходили к нам, заводили разговор, спрашивали, почему мы тут стоим. Отношение к акции с их стороны было очень положительным", - сказал собеседник.

Продажу билетов на спектакли Виктюка в Астрахани прекратили после выпадов чиновников

Спектакли Романа Виктюка "Служанки" и "Саломея" в астраханском Театре оперы и балета были анонсированы 28 и 29 ноября. Продажа билетов на эти постановки прекратили 10 августа. Письмо за подписью руководителя театра о том, что на конец ноября в театре запланированы ремонтные работы, опубликовало в этот день местное издание "Астраханьпост".

За несколько дней до прекращения продажи билетов гастроли Театра Виктюка в Астрахани прокомментировали представители местной власти и духовенства. Так, на заседании этноконфессионального совета в администрации епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний выразил сомнение в том, этично ли играть "Саломею" на той же сцене, где ставился балет "Андрей Рублев". Его возмутили "достаточно вольное отношение к библейскому сюжету и совершенно провокационная режиссура и трактовка" Виктюка, пояснил епископ впоследствии на своей странице в Facebook.

Глава города Алена Губанова в свою очередь заявила, что в Астрахани "ни к чему такие неоднозначные постановки". "Мне неприятна даже мысль о том, что это "произведение искусства" поставят на нашей сцене. Есть Москва - пусть там и показывают спектакли, понятные своему зрителю", - процитировало ее слова 10 августа издание "Астраханские новости".

Противники гастролей Виктюка в Астрахани ссылались на запрет "гей-пропаганды", указывая, что все женские роли в спектаклях режиссера исполняют мужчины. "Если Виктюк имеет талант поставить нормальный гетеросексуальный спектакль - милости просим", - написал член исполкома астраханского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Тукаев 10 августа на своей странице в Facebook.

Впоследствии его посты вместе с провокационными и оскорбительными комментариями были удалены. Чиновник утверждает, что он сам свои записи не удалял. Вместе с тем после оскорблений журналистов в социальной сети Тукаев был уволен из регионального исполкома "Единой России" с формулировкой "по собственному желанию", хотя остался членом партии, сообщило 17 августа астраханское издание "Арбуз Today".

Сам Роман Виктюк, комментируя конфликт в Астрахани, отметил, что спектаклю "Служанки" в сентябре исполняется 30 лет и до сих пор он не вызывал такой реакции ни в России, ни в других странах. "Мы уже 30 лет играем этот спектакль ["Служанки"] по миру и по стране. Это не смешно. Они неграмотные", - процитировало слова режиссера 11 августа радио "Говорит Москва".

Организатор гастролей театра Виктюка в Астрахани Роман Гурко подтвердил, что астраханский Театр оперы и балета отказался предоставить площадку для спектаклей по причине внепланового ремонта сцены. "От театра пришло уведомление о том, что в дни проведения гастролей намечен внеплановый ремонт сцены, а потому гастроли не состоятся, другая сцена нам не подойдет. Фактически отказ мы получили, когда было озвучено мнение, что постановки Виктюка - "непонятные гей-перфомансы", - процитировал слова Гурко 13 августа "Интерфакс".

Все билеты на спектакль были раскуплены

На момент известия об отмене спектаклей билеты на постановки Виктюка уже были раскуплены, сообщила 15 августа "Российская газета".

Министр культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева сослалась на то, что организаторам гастролей была предложена альтернативная площадка. "Мы сразу же предложили организатором гастролей альтернативу - театр "Аркадия" на тысячу мест. Он как раз позиционируется как летний гастрольный театр, в котором и проходят все коммерческие гастроли. Директор театра и сейчас готов предоставить свою площадку, никаких спектаклей на эти даты там не запланировано", - приводит слова Зотеевой издание.

По состоянию на 17.45 мск 5 сентября, Астрахани нет в списке российских городов, опубликованном в разделе "Карта гастролей" на сайте театра Романа Виктюка. Спектакль "Служанки", впервые поставленный в 1988 году, "сделал режиссера одним из самых узнаваемых театральных деятелей бывшего СССР" и "до сих пор собирает непременные аншлаги", указано в биографии режиссера на сайте театра.