05 сентября 2018, 06:23

Верховный суд отменил штраф координатору шахтерских акций в Гуково

Координатор инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева в Верховном суде России добилась отмены штрафа в 10 тысяч рублей по обвинению в организации несанкционированного пикета. Производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Как информировал "Кавказский узел", 15 сентября 2017 года в Гуково прошли два одиночных пикета. Городской суд оштрафовал их участников на 20 тысяч рублей каждого, а координатора акций шахтеров Татьяну Авачёву, отрицавшую причастность к этим пикетам - на 10 тысяч рублей. В октябре 2017 года Ростовский областной суд оставил это постановление в силе, снизив размер штрафа пикетчику Николаю Брагину до 10 тысяч рублей. 23 апреля суд в Гуково отказал Авачевой в рассрочке выплаты штрафа.

Бывшие работники обанкротившейся группы компаний "Кингкоул" с середины 2016 года выходят на пикеты в Гуково, добиваясь выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. 5 июня суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ОАО "Замчаловский антрацит" о том, чтобы часть средств от продажи шахты и оборудования обогатительной фабрики была направлена на выплату зарплаты горнякам. С конца июня "Региональная корпорация развития" возобновила выплаты сотрудникам "Замчаловского антрацита", но уже 2 июля деньги переводить перестали.

4 сентября Татьяна Авачева получила на руки копию постановления Верховного суда России, которым удовлетворена ее жалоба на решение нижестоящих судов о признании ее виновной в организации несанкционированной акции 15 сентября 2017 года.

"Верховный суд принял решение отменить постановление Гуковского суда в отношение меня, и я считаюсь невиновной", - сказала координатор акций шахтеров корреспонденту "Кавказского узла".

Судом производство по делу об административном правонарушении в отношении Авачевой прекращено. "Производство по делу об административном правонарушении в отношении Авачевой Т.Н. подлежит прекращению в связи с отсутствием в ее деянии состава вменяемого административного правонарушения", - говорится в постановлении Верховного суда России от 10 августа (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла") .

По словам Авачевой, она довольна этим решением и теперь намерена обратиться в суд с иском для возврата уплаченного ею штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что Татьяна Авачева номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017" за то, что боролась за права шахтеров в Ростовской области и добилась частичного погашения долгов перед горняками.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области собраны  "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлен материал "Шахты Ростовской области: аварии и протесты", а в разделе "Персоналии" размещена биографическая справка о Татьяне Авачевой.

Примечание:

"Двое рабочих погибли при обвале стены на шахте близ Гуково", "Директор шахты в Ростовской области заподозрен по делу о гибели рабочего", "Суд назначил слушания по иску гуковских шахтеров к главе ВЦИОМа".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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