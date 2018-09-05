Сотрудники Общественного вещателя Грузии потребовали отставки гендиректора

05 сентября 2018, 04:47

Встреча сотрудников Общественного вещателя Грузии, которые протестуют против перевода на почасовую оплату труда, с гендиректором компании Василием Маглаперидзе завершилась безрезультатно. Работники телерадиокомпании потребовали отправить гендиректора в отставку. У конфликта в Общественном вещателей имеется политическая подоплека, считает лидер партии "Новые правые" Манана Начхебия.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября сотрудники Общественного вещателя Грузии провели акцию протеста против внесения изменений в трудовые договоры 150 сотрудников технических служб. Согласно нововведениям, сотрудники переводятся на почасовую оплаты труда, а вызывать их на работу будут по мере надобности.

4 сентября сотрудники Общественного вещателя Грузии провели встречу с генеральным директором телерадиокомпании Василием Маглаперидзе, передает "Рустави 2".

Шумная дискуссия завершилась безрезультатно. Василий Маглаперидзе обосновал решение перевести часть сотрудников компании на почасовую оплату труда тем, что эти сотрудники во время ранее проведенной проверки отсутствовали в здании телерадиокомпании.

По словам сотрудников, многие из них во время проведения проверки находились на съемках, однако Маглаперидзе не внял их доводам.

Сотрудники Общественного вещателя приняли окончательное решение не подписывать новые договоры. Напомним, что в случае отказа им грозит увольнение.

Сотрудники телерадиокомпании потребовали встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и лидером "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили.

Общественный вещатель Грузии - грузинская государственная телерадиокомпания. В нынешнем виде функционирует с января 2005 года. Объединяет два телеканала - Первый канал и Второй канал, а также две радиостанции "Радио Грузии - Первое радио" и "Радио 2 - Грузинское радио", сообщает "Спутник-Грузия".

Сотрудники требуют отставки генерального директора Общественного вещателя, заявил "Рустави 2" журналист Нино Зауташвили.

«Мы требуем встречи с премьер-министром. Требуем встречи с Бидзиной Иванишвили, потому что Василий Маглаперидзе очень связан с Иванишвили. Поэтому мы просим лично Иванишвили, как гражданина, участвовать в этих процессах, потому что в Общественного вещателе идут действительно очень тяжелые процессы, которые неизбежно вызовут много недовольства в обществе. Одним из требований будет отставка генерального директора, поскольку он не может управлять процессами», - сказал Зауташвили.

По мнению лидера партии "Новые правые" Мананы Начхебия, события вокруг Общественного вещателя не имеют прямого отношения к предстоящим выборам.

Президентские выборы назначены в Грузии на 28 октября. По данным на 1 сентября, партии или инициативные группы представили в Центральную избирательную комиссию 35 кандидатов в президенты, трое из них уже зарегистрированы. В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, намеченные выборы президента республики станут последними, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления, а также с планируемым избранием главы государства, парламентом с 2024 года президент будет избран не на пять, а на шесть лет.

Однако, по ее мнению, ситуация все же связана с политикой. "Общественное телевидение работает под "чутким руководством" правящей партии, и люди, которым руководство канала не доверяет, им не нужны", - сказала Начхебия корреспонденту "Кавказского узла".

"Надо было перевести с канала GDS, который принадлежит семье Иванишвили, многих журналистов и часть техперсонала, так как канал стал развлекательным. Сохранять старых сотрудников Общественного вещателя - лишние затраты», - отметила она.

GDS TV принадлежит Бере Иванишвили - сыну Бидзины Иванишвили. Основан в 2012 году. Имеет развлекательную направленность и адресован в основном молодым людям. Входит вместе с "Имеди" и "Маэстро" в медиахолдинг "Телеимеди", пишет "Спутник-Грузия".

Профессор политологии университета Ильи Гия Нодия заявил корреспонденту "Кавказского узла", что между событиями на телерадиокомпании и грядущими выборами нет никакой связи.