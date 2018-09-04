Сотрудники Общественного вещателя Грузии провели акцию протеста

04 сентября 2018, 02:54

Акция протеста против решения руководства Общественного вещателя Грузии внести изменения в трудовые договоры 150 сотрудников технических служб прошла в Тбилиси. Согласно нововведениям, сотрудники переводятся на почасовую оплату труда, а вызывать их на работу будут по мере надобности.

Митинг протеста перед телевизионной станцией Общественного вещателя Грузии состоялся 3 сентября. Его участники протестуют против решения администрации о внесении изменений в трудовые договоры 150 сотрудников технических служб.

Согласно поправкам, работники переводятся на почасовую оплату труда, а вызывать на работу их будут по мере надобности. Администрация телеканала поставила перед работниками условие дать согласие на нововведения до сегодняшнего дня, 4 сентября, в противном случае они будут уволены. Однако в новом соглашении не указывается даже, сколько в раз в месяц администрация обязывается вызывать работников, пишет "Рустави 2".

Общественный вещатель Грузии - грузинская государственная телерадиокомпания. В нынешнем виде функционирует с января 2005 года. Объединяет два телеканала - Первый канал и Второй канал, а также две радиостанции "Радио Грузии - Первое радио" и "Радио 2 - Грузинское радио", сообщает "Спутник-Грузия".

Участники митинга заявляют, что новые договоры не были согласованы с ними.

«Я спросил их, сколько раз в месяц администрация будет нас вызывать, и они сказали, что они позвонят мне. Программа, в которой я работал, остается, но рабочие места освобождаются. Я подозреваю, что это для других людей», - сказал сотрудник Общественного вещателя Ираклий Микиашвили телеканалу "Рустави 2".

Председатель НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Сулхан Саладзе, по его словам, ожидает дополнительных разъяснений от администрации телерадиокомпании.

Если сотрудники телерадиокомпании не согласятся с предложением, сделанным руководством, ассоциация предоставит им юридическую помощь и будет отстаивать их права в суде, заявил он "Рустави 2".

По словам адвоката ассоциации Нестана Лондаридзе, поправки к новому соглашению не гарантируют сотрудникам, что их будут вообще вызывать на работу.

«В этом соглашении нет обязательства вызывать этих сотрудников на работу, и того факта, что есть какая-то компенсация», - сказала Лондаридзе "Рустави 2".

Член попечительского совета Общественного вещателя Кетеван Мкхиладзе одобрительно высказался об акции протеста.

Руководство не объяснило ничего подробно людям, просто сказало об оптимизации, сказал он "Имеди". По его словам, он также не понимает, по каким критерием отбирались 150 сотрудников.

"Я считаю, что руководство должно быть более ответственным в этом вопросе", - сказал Кетеван Мкхиладзе.

Какими-либо комментариями представителей руководства Общественного вещателя "Кавказский узел" пока не располагает.