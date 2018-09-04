Реактивная противотанковая граната «РПГ-26 - Аглень» Фото: Sergeev Pavel https://ru.wikipedia.org

04 сентября 2018, 16:58

Житель Ингушетии осужден за пособничество боевикам

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Ахмета Балоева, признав его виновным в помощи боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", Балоева задержали 26 августа 2017 года, он находился под арестом.

23 августа 2017 года в селе Пседах проходила спецоперация, в ходе которой, по данным силовиков, были убиты лидер и двое членов "малгобекской" группировки. 8 сентября 2017 года за пособничество этой группировке был на пять с половиной лет осужден житель Ингушетии Ваха Картоев.
По версии следствия, в сентябре 2012 года Балоев, являясь сторонником "Имарата Кавказ"*, вступил в "Малгобекский сектор" этой организации. Болоев должен был оставаться на легальном положении, чтобы обеспечивать боевиков продуктами и выполнять другие их поручения. Боевики проживали в его доме с сентября 2012 года по 23 августа 2017 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда.

"В 2016 году Балоев получил от руководителя структурного подразделения террористической организации, в которое он входил, реактивную противотанковую гранату «РПГ-26 - Аглень» и перенес ее по месту своего жительства, где хранил до задержания сотрудниками правоохранительных органов 23 августа 2017 года", - добавил сотрудник суда.

Балоев признан виновным в организации деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия и боеприпасов, суд назначил ему 12 лет в колони строгого режима. По словам представителя суда, Балоев частично признал свою вину. В чем конкретно признался Балоев, сотрудник суда не уточнил. Комментариями Ахмета Балоева или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, "Кавказским узлом" опубликованы справки "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*" и "Имарат Кавказ*".

* организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.

Примечание:

"Обвиняемый в пособничестве боевикам экстрадирован в Ингушетию из Германии", "Житель Ингушетии сознался в пособничестве боевикам", "НАК: в Ингушетии убиты пятеро боевиков".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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04 сентября 2018, 17:52

04 сентября 2018, 17:33

04 сентября 2018, 16:58

  • Житель Ингушетии осужден за пособничество боевикам

    Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Ахмета Балоева, признав его виновным в помощи боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ".

04 сентября 2018, 16:16

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