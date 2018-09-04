04 сентября 2018, 16:58
Житель Ингушетии осужден за пособничество боевикам
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Ахмета Балоева, признав его виновным в помощи боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ".
Как писал "Кавказский узел", Балоева задержали 26 августа 2017 года, он находился под арестом.
"В 2016 году Балоев получил от руководителя структурного подразделения террористической организации, в которое он входил, реактивную противотанковую гранату «РПГ-26 - Аглень» и перенес ее по месту своего жительства, где хранил до задержания сотрудниками правоохранительных органов 23 августа 2017 года", - добавил сотрудник суда.
Балоев признан виновным в организации деятельности террористической организации и незаконном обороте оружия и боеприпасов, суд назначил ему 12 лет в колони строгого режима. По словам представителя суда, Балоев частично признал свою вину. В чем конкретно признался Балоев, сотрудник суда не уточнил. Комментариями Ахмета Балоева или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.
Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, "Кавказским узлом" опубликованы справки "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*" и "Имарат Кавказ*".
* организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"