Жители чеченского села рассказали о массовом задержании молодежи

Молодые люди были задержаны после появления на окраине Кошкельды флага запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили сельчане. Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова отчиталась об освобождении молодых людей.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа подростками, старшему из которых было 18 лет, а младшему - 11 лет, были совершены нападения на силовиков. По данным правоохранителей, четверо нападавших были убиты, а еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за эти нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей", а также дал чиновникам указание собирать информацию о взглядах школьников и студентов. По словам жителей Шалинского района Чечни, где жили убитые участники атаки, силовиками были организованы массовые задержания и допросы подростков. Власти Чечни связали массовые допросы молодых людей с поиском вербовщиков, объяснив задержания ведением профилактических бесед.

На окраине села Кошкельды был вывешен черный флаг, после чего начались задержания молодых людей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" родственники задержанных.

"На окраине села несколько дней назад кто-то вывесил черный флаг, символ ИГ*. После этого силовики провели "зачистки" и забрали молодежь. Никто ничего не объяснял, куда и зачем увозят родственникам не говорили. Их отпустили только вчера, 3 сентября, когда ситуацию вмешалась Хеда Саратова, к которой обратились матери задержанных", - рассказал сегодня житель села Иса, чей близкий родственник был задержан силовиками.

Силовики отпустили восемь молодых людей из села Кошкельды, рассказал житель Гудермесского района Рамзан. "Вчера, 3 сентября, освободили восемь парней, которых силовики забрали из-за флага ИГ*, что появился на въезде в село Кошкельды. Их держали в одном из подразделений силовых структур, требуя сознаться или назвать тех, кто это сделал. Теперь говорят, что с ними проводилась какая-то профилактическая работа", - заявил он.

3 сентября член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова в своем аккаунте в соцсети Facebook написала об обращении к ней родителей молодых людей из села Кошкельды.

"Со слов этих людей, их сыновей забрали несколько дней назад. Причина задержания в том что, по дороге в Кошкельды кто то повесил флаг ИГ*. Опять же, со слов родственников, их сыновей избивают, над ними издеваются", - говорится в сообщении Саратовой от 10.53 мск.

Поздно вечером 3 сентября Саратова опубликовала еще одно сообщение, в которой отметила, что ей удалось добиться освобождения задержанных молодых людей.

"Выехала в Кошкельды, но по дороге узнала, что задержанная молодежь находится в Гудермесском ОВД и заехала в Гудермес. Мне удалось встретиться у ОВД с родственниками задержанных. Плачущие мамы просили помочь", - написала она, отметив, что связалась с руководством УМВД и смогла встретиться с задержанными.

По словам Хеды Саратовой, молодые люди заявили, что насилие к ним не применялось. "Как доехала до города, мне позвонили и предложили вернутся обратно. И под личную мою ответственность, как они сказали, ребят отпустят. На что я сказала, что беру на себя эту ответственность и мы благополучно вышли из ОВД", - написала она.

Хеда Саратова также разместила в своем аккаунте ссылку на видеозапись встречи освобожденных молодых людей с родственниками, которая опубликована Независимым информационно-аналитическим агентством "Объектив". На видеозаписи молодых людей обнимают заплаканные женщины, а сама Саратова что-то говорит.

Видеоролик сопровождается описанием, в котором указывается, что "в Чеченской Республике осуществляется комплекс профилактических мероприятий". При этом в сообщении подчеркивается, что "речь не идет о допросах", а о проведении с задержанными "групповых и индивидуальных бесед с участием религиозных деятелей и представителей гражданского общества".

"Подобного рода мероприятия относятся к числу чрезвычайных, но необходимость в них большая. Пятеро несовершеннолетних, пытавшихся осуществить террористические акты – это действительно чрезвычайное событие, требующее незамедлительного реагирования", - говорится в сообщении.

В МВД Чечни отказались от каких-либо комментариев относительно ситуации с задержаниями жителей Кошкельды. Вместе с тем, представитель министерства заявил, что правоохранительными органами республики "осуществляется комплекс мер профилактического характера", направленных на "противодействие экстремизму" и "другим негативным явлениям в молодежной среде", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 13.20 мск, на сайте МВД по Чечне нет информации о массовых задержаниях молодых людей, в том числе и жителей села Кошкельды, и проведения с ними профилактических бесед.

Отметим, что возраст участников нападения на полицейских 20 августа подтвердил вывод об омоложении подполья, сделанный "Кавказским узлом" в статье "Чеченское подполье растет, но молодеет". При этом, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, давление силовиков на подростков в Чечне вызывает недовольство местных жителей и создает условия для новой волны вооруженного подполья.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.