Большегрузам временно запретят движение на границе Грузии и России

04 сентября 2018, 09:41

Из-за ремонтных работ на участке дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс сегодня вводится ограничение движения машин с прицепами и полуприцепами.

По данным департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии, запрет на движение на 125-133 километре автодороги будут действовать с 11.00 до 12.00 по местному времени (с 10.00 до 11.00 мск) сегодня.

Запрет не распространяется на остальной транспорт, передает со ссылкой на пресс-службу департамента "Новости Грузия".

Дорожники будут наносить горизонтальную разметку на покрытие, движение в это время будут контролировать сотрудники патрульной полиции, уточняется в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" ранее писал об очередях на границе России и Грузии. 14 августа МЧС сообщило о десятичасовом ожидании, днем позже МЧС и туристы оценили среднее время ожидания в очереди в шесть часов. 16 августа Федеральная таможенная служба сообщила, что время ожидания на границе сократилось до двух-трех часов, туристы же заявили, что им приходится ждать порядка семи часов. 20 августа туристы рассказали, что в очереди им пришлось простоять порядка четырех часов.