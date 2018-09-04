04 сентября 2018, 09:41

Большегрузам временно запретят движение на границе Грузии и России

Из-за ремонтных работ на участке дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс сегодня вводится ограничение движения машин с прицепами и полуприцепами.

По данным департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии, запрет на движение на 125-133 километре автодороги будут действовать с 11.00 до 12.00 по местному времени (с 10.00 до 11.00 мск) сегодня.

Запрет не распространяется на остальной транспорт, передает со ссылкой на пресс-службу департамента "Новости Грузия".

Дорожники будут наносить горизонтальную разметку на покрытие, движение в это время будут контролировать сотрудники патрульной полиции, уточняется в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" ранее писал об очередях на границе России и Грузии. 14 августа МЧС сообщило о десятичасовом ожидании, днем позже МЧС и туристы оценили среднее время ожидания в очереди в шесть часов. 16 августа Федеральная таможенная служба сообщила, что время ожидания на границе сократилось до двух-трех часов, туристы же заявили, что им приходится ждать порядка семи часов. 20 августа туристы рассказали, что в очереди им пришлось простоять порядка четырех часов.

Советы автомобилистам, в частности, о том, как не попасть в пробку на границе, подобраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказский узел" составил справку о Военно-Грузинской дороге.

Примечание:

"Туристы предложили открыть новую дорогу между Россией и Грузией", "Дорожники приступили к реконструкции подъезда к "Верхнему Ларсу", "Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями".

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