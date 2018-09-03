Суд в Баку продлил арест Салеху Рустамову

03 сентября 2018, 20:49

Суд в Баку продлил до 18 декабря срок ареста россиянину Салеху Рустамову и его племяннику Видади Рустамли, обвиняемым в нелегальном спонсировании партии Народного фронта Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что Салех Рустамов был арестован в Азербайджане 9 мая по обвинению в незаконной торговле наркотиками. 10 мая по этому обвинению был также арестован его племянник, гражданин Азербайджана Bидади Рустамли. Родственники заявили, что Салех Рустамов признал свою вину под пытками, и попросили о помощи посольство России.

По версии следствия, Салех Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства для поддержки деятельности партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и направлял их Видади Рустамли. Всего было переведено 412 тысяч долларов, сообщили азербайджанские силовики. Дело возбуждено по статьям "Незаконное предпринимательство с извлечением доходов в крупном размере" и "Легализация денег, добытых преступным путем в составе организованной группы", по нему проходят еще три активиста ПНФА.

Насиминский районный суд Баку удовлетворил сегодня ходатайство следствия и продлил Рустамову арест до 18 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Байхруз Байрамов. "Прокуратура мотивировала продление срока ареста необходимостью дополнительных следственных действий. Салех Рустамов выразил протест против этого. Он считает, что его необоснованно содержат под стражей и никаких следственных мероприятий не проводится", - сказал адвокат.

По словам Байрамова, он защищает права Рустамова с 19 мая. "С тех пор с моим участием Салеха Рустамова еще ни разу не допрашивали. Правда, я участвовал в определенных процессуальных действиях. Прокуратура мотивирует отсутствие активных следственных мероприятий тем, что она направила запросы в различные структуры, в том числе в России, и теперь ожидает ответы на них. В любом случае защита не согласна с продлением срока, и мы подадим апелляционную жалобу", - заявил адвокат. Он отметил, что в суде Салех Рустамов отверг все обвинения.

Салех Рустамов в 1992-1993 годах при правительстве Народного фронта был главой исполнительной власти Гядабейского района Азербайджана, расположенного на западе страны. B последние 20 лет он жил в Москве, где имеет небольшой бизнес, и раз год приезжал в Азербайджан.

Защита также готовит жалобу на то, что Рустамова лишают встреч и телефонных разговоров с членами своей семьи, добавил адвокат. Брат обвиняемого Талех Рустамов подтвердил, что арестованного лишают общения с родными. "После ареста в мае моего брата Салеха Рустамова и сына другого моего брата, моего племянника Видади Рустамли, им ни разу не давали встреч с членами своих семей и не позволяли ни разу звонить домой. Лишь однажды, спустя две недели после ареста, к ним, еще во время содержания в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, пропустили отца Видади - и то в связи с тем, что появились сообщения в СМИ о смерти Салеха в полиции от пыток", - рассказал Рустамов корреспонденту "Кавказского узла".

Он сказал, что ранее, 31 августа, суд продлил до 18 декабря срок ареста и Видади Рустамли.

После перевода в Бакинский СИЗО-1 Салех Рустамов и Видади Рустамли не жалуются на обращение с ними, отметил Талех Рустамли. "Около трех недель моего брата и племянника содержали в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. Там их подвергали физическому давлению, пыткам. Но после перевода в Бакинский СИЗО-1 жалоб на обращение и условия содержания нет. Главная жалоба – это само незаконное уголовное преследование. Их сначала обвиняли в незаконном обороте наркотиков, а потом резко поменяли обвинения. Все это показывает, что "наркотики" были придуманы для обоснования их ареста, а потом по ходу дела были состряпаны другие обвинения", - рассказал Рустамов.

В Насиминском районном суде Баку подтвердили, что 31 августа было принято решение о продлении срока ареста Видади Рустамли, а 3 сентября – Салеху Рустамову.

Представители Следственного управления по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Отметим, что 3 августа Центр защиты политзаключенных признал всех фигурантов данного уголовного дела политзаключенными, а 1 сентября такое же решение приняла Рабочая группа гражданского общества.