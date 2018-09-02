02 сентября 2018, 22:16

Коробка с гранатами найдена возле школы в Ростове-на-Дону

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону возле здания школы правоохранители обнаружили две учебные гранаты, упакованные в коробку.

Гранаты были обнаружены сегодня между тиром и школой на улице 2-я Краснодарская. 

"Местность была оцеплена, вызваны саперы. Ничего опасного не обнаружено", - сообщил представитель Главного управления МВД по Ростовской области, которого цитирует РИА "Новости". 

Экспертиза показала, что найденные гранаты - учебные, уточнил со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт "161.ру".

По состоянию на 21.15 на сайтах Главного управления МВД и МЧС по Ростовской области нет информации об обнаружении в городе коробки с гранатами.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 6 июля на территории одной из баз в Ростове-на-Дону произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали два человека.

Примечание:

ворник в Ростове-на-Дону пострадал при взрыве", "Восстановительные работы начаты после взрыва в ростовском доме", "Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону". 

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