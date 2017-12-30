30 декабря 2017, 19:41

Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону

Боевую гранату в одном из дворов в Ростове-на-Дону нашли местные жители, после чего территория была оцеплена.

Снаряд был обнаружен сегодня в районе пересечения улиц Орбитальной и Обсерваторной. Участок был оцеплен, там работали полицейские и сотрудники МЧС.

После проверки специалисты пришли к выводу, что угрозы для населения снаряд не представляет, передает со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области 161.ru.

"Кавказский узел" также писал, что 4 декабря снаряды и мина были найдены в пункте приема металлолома в городе Шахты Ростовской области. 2 ноября на строительной площадке в Таганроге были найдены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обезврежены.