30 декабря 2017, 19:41
Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону
Боевую гранату в одном из дворов в Ростове-на-Дону нашли местные жители, после чего территория была оцеплена.
Снаряд был обнаружен сегодня в районе пересечения улиц Орбитальной и Обсерваторной. Участок был оцеплен, там работали полицейские и сотрудники МЧС.
После проверки специалисты пришли к выводу, что угрозы для населения снаряд не представляет, передает со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области 161.ru.
"Кавказский узел" также писал, что 4 декабря снаряды и мина были найдены в пункте приема металлолома в городе Шахты Ростовской области. 2 ноября на строительной площадке в Таганроге были найдены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обезврежены.
"Две тонны пороха найдены в Ростовской области на границе с Украиной", "Авиабомба обезврежена на юго-западе Чечни", "Авиабомба времен ВОВ обезврежена в Волгограде".
31 декабря 2017, 05:03
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Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в трех регионах Кавказа
Сегодня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
31 декабря 2017, 04:04
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Стоимость проезда на электричках Кубани и Адыгеи вырастет в новом году
С 1 января 2018 года стоимость проезда на пригородных электропоездах Краснодарского края и Адыгеи вырастет.
31 декабря 2017, 03:03
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Состояние раненного в спецоперации в Панкиси ухудшилось
Состояние раненного в ходе спецоперации жителя Панкиси Темирлана Мачаликашвили ухудшилось, сообщил лечащий врач. У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, заявила адвокат Мариам Кублашвили. Мачаликашвили был ранен в результате ошибки спецназа, считает председатель "Фонда интеграции Кавказа" Умар Идигов.
31 декабря 2017, 01:54
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Вопрос о вотуме недоверия премьеру Абхазии объединил депутатов
Депутаты парламента Абхазии от провластных сил и оппозиции высказали единое мнение по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Беслану Барцицу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.
31 декабря 2017, 00:53
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Сообщения о бомбах в волгоградских торговых центрах оказались ложными
Полиция не нашла взрывных устройств в двух торговых центрах в Волгограде, откуда вечером 30 декабря были эвакуированы посетители.
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30 декабря 2017, 15:114
Власти отчитали трех человек за критику сноса домов в Шали
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Граната обнаружена на детской площадке в Ростове-на-Дону
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