Северная и Южная Осетии разделились в отношении к трауру по жертвам теракта в Беслане

31 августа 2018, 19:42

Власти Северной Осетии не услышали просьбу жителей перенести начало учебного года с 1 на 4 сентября из-за Дня скорби по жертвам теракта в Беслане. При этом в де-юре другом государстве - Южной Осетии — День знаний будут праздновать 5 сентября.

Как писал "Кавказский узел", в прошлом году 1 сентября сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева на пресс-конференции, посвященной 13-й годовщине теракта, сообщила, что ее организация поддерживает инициативу общественности о переносе начала учебного года на 4 сентября. Отметим, что после теракта в Беслане учебный год в Правобережном районе Северной Осетии начинается 4 сентября, в то время как в остальных школах республики - 1 сентября.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Власти Южной Осетии и Северной Осетии определили разные даты проведения Дня знаний

О том, что во всех районах Северной Осетии, кроме Правобережного, школьники проведут праздничные линейки ко Дню знаний 1 сентября, в Министерстве образования и науки Северной Осетии рассказали еще 17 августа.

"Почти во всех школах республики учебный год начнется 1 сентября, проведут линейки, прозвенит первый звонок. Исключением станут образовательные учреждения Правобережного района, там учебный год начнется 5 сентября", - заявил представитель Минобразования, слова которого привел портал Ossetia News.

В Северной Осетии ежегодно 1 сентября начинается трехдневная Вахта памяти по погибшим при теракте в Беслане в 2004 году. В эти дни жители республики идут в школу №1 Беслана, приносят цветы и ставят свечи в спортзале.

Отметим, что в отличие от соседей в Южной Осетии приняли решение о переносе начала учебного года с 1 на 5 сентября из-за Дня скорби по жертвам бесланской трагедии.

"Мы считаем абсолютно неправильным проводить празднества в эти дни, поэтому в знак поддержки и сочувствия людям, которые потеряли родных и близких, принято решение начинать новый учебный год с 5 сентября", - рассказала министр образования и науки республики Наталия Гассиева, слова которой 14 августа привело ИА "Рес".

Гассиева пояснила, что на прошлогодней педагогической конференции президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поставил задачу изучить мнение педагогического и родительского коллективов школ по поводу переноса начала нового учебного года и вынести соответствующее решение. Гассиева отметила, что начало учебного процесса - праздник, который нельзя совмещать с трагическими для осетинского народа днями, связанными с бесланской трагедией.

5 сентября, по словам Гассиевой, в школах пройдут торжественные линейки, в которых примут участие около 805 первоклассников. "На мероприятиях, посвященных началу учебного года, мы также будем говорить о бесланской трагедии, произошедшей в 2004 году, - сказала она. - Традиционно пройдут уроки мира, на которых детям будут рассказывать о трагической истории нашего народа, о том, что ему пришлось пережить".

В 2017 году в Южной Осетии День знаний отпраздновали 1 сентября. Как сообщило КГБ Южной Осетии, в связи с этим с 30 августа до утра 2 сентября была закрыта граница с Грузией.

Жители Северной Осетии спорят о необходимости переноса Дня знаний

Уже не первый год жители Северной Осетии высказываются о необходимости переноса Дня знаний.

"Не может быть праздник и поминальный день совмещен. Удар был нанесен по Осетии, и даже по России, удар был нанесен по целому народу. Забыть это нельзя никак и никогда", - приводятся слова председателя комиссии Общественной палаты РСО Руслана Бзарова в видеосюжете официального канала Национальной телекомпании РСО-Алания "Осетия-Ирыстон" "1 сентября для Северной Осетии: праздник или день траура?", опубликованном сегодня на площадке телеканала irystontv в YouTube.

"Я считаю, что учебный год у нас должен начинаться после того, как пройдут траурные дни", - заявил в видеосюжете председатель регионального отделения ДОСААФ, депутат парламента Северной Осетии Борис Кантемиров. Он отметил, что дети в его семье 1-3 сентября не идут в школу, "какая бы там необходимость ни была".

Мнение о необходимости перенести День знаний в Северной Осетии поддержали пользователи соцсети Facebook, отвечая на вопрос Бориса Кантемирова.

"Мне позвонили и спросили, планирую ли я как депутат быть в какой-нибудь из школ 1 сентября?

В связи с этим 2 вопроса к коллегам. 1. Траурные дни и решение начинать учебный год после 3 сентября уже отменили? Если да, то когда? 2. Выступая 1 сентября перед детьми, мне одному будут вспоминаться глаза и лица тех детей? Больше мне нечего сказать..." - написал Борис Кантемиров 27 августа на своей странице.

"Мне тоже предложили. Думаю, что если дети хотят узнать о том, как стать лидером и пр., это можно и после 3, 5, 10 сентября и в любой другой день", - ответила Жанна Бориева.

"Неужели нельзя ввести единый для республики день начала учебного года с 5 сентября, когда пройдут траурные дни. За столько лет неужели нельзя было прийти к единству? Одни будут оплакивать своих погибших, а другие будут праздновать День знаний", - отметила Индира Джибилова.

"Это невозможно, немыслимо, чтобы в Осетии кто-то себе даже позволял проявлять короткую память о тех страшных днях", - отметил Zurab Tsalikov

"Южная Осетия, видимо, более отзывчивее к трагедиям народа", - написала Таймила Дзадтеевна Хадарцева.

Дискуссии о переносе Дня знаний в связи с годовщиной трагедии в Беслане в Северной Осетии были и в прошлом году.

"Это ведь так просто и очевидно, что дни бесланской трагедии – 1, 2, 3 сентября - это дни общенационального траура. И наши дети не должны петь песни в то время, когда в Беслане плачут, вспоминая погибших. И не понятно, почему День знаний не был перенесен сразу после теракта. Почему этого не сделали после, почему Беслан остался один на один со своим горем даже в этом?" - написала 18 августа 2017 года на своей странице в соцсети Facebook местная журналистка Дзерасса Биазарти.

По ее словам, такую позицию поддержал коллектив газеты "Северная Осетия", и в одной из ее публикаций было размещено обращение "к главам муниципальных образований, к депутатам местных заксобраний с предложением взять на себя ответственность и перенести начало школьного года на 4 сентября".

Однако в республике не все согласны с переносом Дня знаний. "Я думаю, что не стоит переносить День знаний, потому что этот день должен быть именно таким - праздничным, и именно праздничная линейка заставляет почувствовать острее весь ужас того, что вот так же там стояли эти малыши-первоклассники, и кто-то посмел с ними такое сделать. Я думаю, в идеале каждое первое сентября нужно говорить о Беслане на линейке, выпускать эти шарики, пусть останется эта традиция. Но я бы еще спросила самих бесланцев. Если их коробит то, что люди не переносят, то надо перенести. Только мне кажется, им это нигде не надо, этим уже ничего не вернуть", - заявила жительница Владикавказа, мать троих детей Вера Агкацева, слова которой привело издание "Кавказ. Реалии" в статье, опубликованной на его сайте 30 августа 2017 года.

Также не настаивают на переносе и некоторые из тех, кого коснулась трагедия, отмечается в статье, где также приводятся слова Анны Тотровой. "Я в Беслане потеряла дочь 11 лет, и мне казалось, что кощунственно праздновать 1 сентября, но жизнь продолжается, и пусть празднуют и радуются детишки. У меня у самой две ученицы внучки. Правда, жаль, что я никогда не могу пойти с ними в школу, я в эти дни в Беслане", - отметила женщина.