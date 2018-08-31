Землетрясение произошло в Азербайджане

31 августа 2018, 17:29

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован сегодня в Сабирабадском районе Азербайджана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 11:24 по местному времени (10:24 мск) на глубине 55 километров, в 17 километрах юго-западнее города Нефтчала.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 39,70 градуса северной широты и 48,82 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", ближайший к эпицентру землетрясения населенный пункт, село Сальяны, находится в 16 километрах к юго-востоку от нее.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 августа в Лерикском районе Азербайджана произошли два подземных толчка, после которых в домах местных жителей появились трещины.