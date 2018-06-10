10 июня 2018, 21:30
Землетрясение произошло у побережья Дагестана
Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован сегодня в дагестанской акватории Каспийского моря.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 13.22 мск в 38 километрах от Махачкалы.
Его эпицентр находился в Каспийском море в точке с координатами 43.09 градуса северной широты и 47.94 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка расположена в 31 километре от побережья Дагестана.
На сайте республиканского управления МЧС России, по состоянию на 21.30 мск 10 июня, нет данных об этом сейсмособытии.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 5 июня жители Дагестана ощутили землетрясение на территории Загатальского района Азербайджана.
"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".
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