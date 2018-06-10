Сейсмограф. Фото © Sputnik / Игорь Носов https://sputnik-ossetia.ru/world/20170908/4825702.html

10 июня 2018, 21:30

Землетрясение произошло у побережья Дагестана

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован сегодня в дагестанской акватории Каспийского моря.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 13.22 мск в 38 километрах от Махачкалы.

Его эпицентр находился в Каспийском море в точке с координатами 43.09 градуса северной широты и 47.94 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка расположена в 31 километре от побережья Дагестана.

На сайте республиканского управления МЧС России, по состоянию на 21.30 мск 10 июня, нет данных об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 5 июня жители Дагестана ощутили землетрясение на территории Загатальского района Азербайджана.

Примечание:

"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".

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