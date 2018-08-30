Грузинский футболист подвергся травле за акцию в защиту ЛГБТ

30 августа 2018, 15:10

Анонсы акций протеста националистов, флешмоб в соцсетях и награда УЕФА последовали за выходом на поле с радужной повязкой футболиста сборной Грузии Гурама Кашии.

"Кавказский узел" писал о случаях нападений на представителей ЛГБТ в Грузии, а также срыве их акций протеста. Так, 28 января в Тбилиси было совершено нападение на трансгендера, ЛГБТ-активистку Миранду Пагаву, а 6 февраля избили ее и еще двух трансгендеров. Полиция задержала подозреваемых в обоих нападениях. 17 мая полицейские задержали молодого человека, оскорбившего и ударившего участника акции в поддержку секс-меньшинств у здания правительства страны.

В 2013 году митинг в Тбилиси в защиту представителей сексуальных меньшинств был прерван противниками акции и завершился массовыми столкновениями, в ходе которых пострадали 28 человек. "Движение за равенство" вынуждено было отменить запланированный на 17 мая 2018 года митинг в поддержку секс-меньшинств, поскольку полиция не смогла гарантировать безопасность участников акции. Противники ЛГБТ-движения решили в тот же день провести контракцию, были задержаны двое из них - один из лидеров "Грузинского марша" Гия Коркоташвили и председатель "Общества по защите прав детей" Гурам Палавандишвили.

Член сборной Грузии по футболу Гурам Кашия в октябре 2017 года оказался в центре скандала, надев капитанскую повязку, выполненную в стиле радужного флага ЛГБТ. Футболист продемонстрировал толерантность и выразил поддержку секс-меньшинствам, сообщил 29 августа JAMnews.

По данным издания, поступок Кашии вызвал недовольство болельщиков и требование исключить футболиста из сборной Грузии. 22 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наградить грузинского футболиста призом равенства за поддержку ЛГБТ-сообщества, что повлекло за собой вторую волну агрессии против него, отмечает издание.



"Кашия получил награду #EqualGame за свою позицию. В прошлом сезоне 31-летний центральный защитник присоединился к другим капитанам команд на внутренних матчах в Нидерландах, надев радужную повязку в знак поддержки сообщества ЛГБТ. Жест Кашии был встречен крайне негативно и враждебно в определенных кругах его родной страны - Грузии. Тем не менее, он был непреклонен перед лицом получаемых им угроз и настаивал на том, что не сожалеет о ношении повязки", - говорится в сообщении от 22 августа, опубликованном на сайте УЕФА.

В сообщении также приводятся слова футболиста, который, поблагодарив за награду, заявил, что "всегда будет защищать равные права для всех, где бы он ни играл".

Националисты потребовали извинений от Кашии

Футбольный матч в рамках Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Латвии, который должен состояться в Тбилиси 9 сентября, пройдет на фоне акции протеста, заявил 29 августа один из основателей движения "Грузинский марш" Константин Моргошия.

"В связи с поступком Гурама Кашии наша позиция заключается в том, что он должен извиниться перед теми людьми, чьи религиозные чувства оскорбил, и должен отказаться от получения этого приза. Если он возьмет эту награду и не извинится, тогда мы - большая часть грузинских болельщиков и не только футбольных болельщиков, в мирной форме и в рамках закона создадим такую ситуацию и фон, чтобы у него не было желания играть за сборную Грузии", - цитирует слова Моргошии "Sputnik Грузия".

По словам Моргошии, акция пройдет как на стадионе, так и на территории, прилегающей к нему, и будет отменена только в том случае, если Кашия не выйдет на поле. "Акция состоится в любом случае, за одним исключением, если Гурам Кашия не заявится на игру. Если Гурам Кашия не будет играть, соответственно, не будет и акции", - подчеркнул он.

Один из основателей движения "Грузинский марш" также отметил, что был вызван в полицию за свой пост в соцсети Facebook, где он, обращаясь к футболисту, призвал его приехать 9 сентября в Тбилиси, и отметил, что "остальное позже тот увидит сам".

"Их интересовало, не планирую ли я чего-то незаконного. Мы ничего не планируем внезаконного", - подчеркнул Моргошия.

Пользователи соцсетей запустили флешмоб в поддержку Кашии



В грузинском сегменте интернета стартовала кампания в поддержку игрока сборной Грузии по футболу Гурама Кашии. Пользователи выкладывают в соцсети фотографии защитника с хэштегом #гураммыстобой, сообщил 29 августа онлайн-журнал "Сова".

По данным издания, официальная страница футболиста в Facebook была удалена, при этом в своем Instagram Кашия написал, что пока у него будет в Грузии хоть один болельщик, он готов выступать ради него в составе национальной сборной.

"К акции солидарности с Гурамом Кашия присоединились многие грузинские футболисты, а также президент Федерации футбола Леван Кобиашвили. На своей странице в Facebook он написал: "Футбол принадлежит всем", - отмечает издание.

Комментарии от грузинских пользователей соцсетей, присоединившихся к акции в поддержку Гурама Кашии, публикует и JAMnews.

"Я давно не был на игре сборной. Теперь должен пойти на стадион. Это будет не просто игра сборной. Мы должны одолеть темень", - привело издание сообщение пользователя Facebook с ником Joe Carrey.

"Гурам Кашиа - один из самых достойных спортсменов в современной Грузии", - написал пользователь с ником Toresa Mossy, поставив хештег #гураммыстобой.

Священнослужитель Грузинской православной церкви, отец Тамаз Ломидзе также присоединился к кампании в поддержку игрока сборной Грузии по футболу Гурама Кашии и предупредил об опасности ультраправого движения. "Я считал и считаю "Грузинский марш" крайне опасной и деструктивной силой. Не доверяйте им. Солидарность с капитаном, солидарность с Гурамом Кашией", - процитировала 29 августа слова священника "Грузия-online".

На действия националистов обратил внимание и блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Разумеется, в этой истории для меня на первый план выходит смотр политических сил и идеологий. Ультраправые ищут свое место под солнцем, либералы, понятное дело, выступают против них. "Грузинская мечта" (правящая партия Грузии. - Прим. "Кавказского узла") как всегда безлика и инертна и старается поддержать в таких ситуациях жертву, но не особо обижать и грузинских националистов", - написал блогер в статье "Грузинский марш" вновь пригрозил футболисту Кашии: "Либо флаг с пятью крестами, либо ЛГБТ".

Он также отметил, что ультраправые, возможно, "просто выкрикивают, чтобы поднять хайп... и о них услышали".