Дом бывшего главы Кассационного суда обстрелян в Армении

29 августа 2018, 11:25

Три человека в масках проникли на территорию дома бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна и открыли беспорядочную стрельбу из автоматов. Один подозреваемый в нападении задержан, сообщила сегодня советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Как писал "Кавказский узел", глава Кассационного суда Армении Арман Мкртумян подал в отставку 5 июня. В своем заявлении об отставке он отметил, что "решил уступить место молодым". Мкртумян также заявил тогда, что работал в Кассационном суде с 8 июля 1998 года.

В 2013 году адвокаты выступали против методов работы Кассационного суда, в частности, "произвола при применении ряда законов".

Нападение на дом бывшего председателя суда в селе Дзорахбюр Котайкской области было совершено 28 августа около 22:00 часов по местному времени (около 21.00 мск). В доме находились сам Арман Мкртумян и члены его семьи. Они увидели вооруженных людей в масках на камере видеонаблюдения, после чего Мкртумян и его сын вышли во двор, написала сегодня на своей странице в Facebook советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"Один из подозреваемых в совершении преступления обезврежен и задержан", - сообщила Сона Трузян.

По ее данным, в следственном управлении Котайкской области Армении возбуждено уголовное дело о разбойном нападении и незаконном приобретении и хранении оружия.