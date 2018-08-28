28 августа 2018, 22:01

Житель Дагестана обвинен в похищении и убийстве

Передано в суд дело жителя Ахтынского района, обвиняемого в похищении своего знакомого с целью выкупа и его убийстве, сообщила сегодня прокуратура.

По данным следствия, в январе 2018 года обвиняемый вывез своего знакомого в Дербентский район и предложил ему организовать инсценировку похищения с целью получения от его родителей 1,5 миллиона рублей. Однако знакомый обвиняемого отказал ему, и тот вывез его в горную местность, а затем убил, сообщила прокуратура Дагестана.

Житель Ахтынского района обвинен по п."з" ч.2 ст.126 (похищение человека) и п."к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Верховный суд Дагестана, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о похищении жителя Хасавюрта в сентябре 2017 года. 16 мая следователи обнародовали фото мужчины, снявшего крупную сумму денег с банковской карты похищенного, и призвали жителей Дагестана сообщить любую известную им информацию об этом человеке. Представитель еврейской общины республики предположил, что мужчина был похищен с целью выкупа и увезен в Чечню.

Примечание:

"Житель Кизилюрта обвинил силовиков в похищении и запугивании", "Родственники пропавшей в Дагестане девочки озвучили версию о похищении", "Житель Дагестана задержан после убийства двух бойцов Росгвардии".

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