Житель Дагестана обвинен в похищении и убийстве

28 августа 2018, 22:01

Передано в суд дело жителя Ахтынского района, обвиняемого в похищении своего знакомого с целью выкупа и его убийстве, сообщила сегодня прокуратура.

По данным следствия, в январе 2018 года обвиняемый вывез своего знакомого в Дербентский район и предложил ему организовать инсценировку похищения с целью получения от его родителей 1,5 миллиона рублей. Однако знакомый обвиняемого отказал ему, и тот вывез его в горную местность, а затем убил, сообщила прокуратура Дагестана.

Житель Ахтынского района обвинен по п."з" ч.2 ст.126 (похищение человека) и п."к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Верховный суд Дагестана, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о похищении жителя Хасавюрта в сентябре 2017 года. 16 мая следователи обнародовали фото мужчины, снявшего крупную сумму денег с банковской карты похищенного, и призвали жителей Дагестана сообщить любую известную им информацию об этом человеке. Представитель еврейской общины республики предположил, что мужчина был похищен с целью выкупа и увезен в Чечню.