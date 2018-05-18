Подозреваемый в похищении человека в Хасавюрте. Фото http://dagestan.sledcom.ru/news/item/1227579/

18 мая 2018, 19:00

Похищение жителя Дагестана привлекло внимание активистов в Израиле

Житель Хасавюрта Алексей Кардашов был похищен предположительно с целью выкупа и увезен в Чечню, сообщил представитель еврейской общины Дагестана. Правоохранители не смоли установить личность человека, который снял деньги с карты Кардашова.

Как писал "Кавказский узел" Алексей Кардашов уехал из дома в Хасавюрте 14 сентября 2017 года и не вернулся. Следователи предположили, что он был похищен, уточнив, что виновные в похищении не установлены. 16 мая следователи обнародовали фото мужчины, снявшего крупную сумму денег с банковской карты Кардашова ночью 15 сентября, и призвали жителей Дагестана сообщить любую известную им информацию об этом человеке.

Хасавюрт. Дагестан. Фото: Aleksandr Sikora http://www.odnoselchane.ru/Личность человека, изображенного на фото с камеры банкомата, до сих пор не установлена, рассказал представитель Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Темирбекова, фотоснимок был опубликован на сайте ведомства и передан во все республиканские СМИ, но результатов пока нет. Фото были также распространены по отделам полиции, но это также не дало результатов, подтвердил глава пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Кардашов по происхождению является горским евреем, почти все его родные ранее переехали в Израиль. В Дагестане Кардашов жил со своей матерью, которая не раз обращалась к властям с просьбой найти сына, рассказал представитель общины горских евреев в Дагестане корреспонденту "Кавказского узла".

Горские евреи - еврейская этнолингвистическая группа (община). Проживают в основном в Азербайджане и Дагестане. Самоназвание горских евреев — джухур. Основными центрами концентрации горских евреев в Дагестане являются Дербент, Махачкала и Буйнакск, отмечается в материале "Горские евреи" на сайте Электронной еврейской энциклопедии.

"Мать Кардашова обращалась в правоохранительные органы, писала письма Владимиру Путину и Рамзану Кадырову, так как имелись сведения, что ее сына увезли в Чечню, но никакой реакции не последовало. С банковской карты [Кардашова] сняли 500 тысяч рублей. Есть информация, что он похищен с целью выкупа", - рассказал представитель еврейской общины.

По его информации, мать Кардашова попросила о помощи своих родственников в Израиле.

"Родственники обратились в израильскую общественную организацию еврейских репатриантов с Кавказа "Шах-Даг". Представители организации планировали обратиться в правительство Израиля, чтобы оно потребовало тщательного расследования похищения российскими правоохранительными органами, но дальнейшая информация мне неизвестна", - сказал источник.

Уголовное дело, возбужденное по факту похищения Кардашова, расследуется по статье о похищении человека (ч.1 ст.126 УК РФ), проинформировали ранее в СУ СКР по Дагестану.

Примечание:

"Следствие призвало жителей Дагестана помочь в поисках пропавшего человека", "Родные пропавших дагестанцев заявили о давлении силовиков", "Родным пропавших дагестанцев не удалось выяснить их судьбу у чеченских силовиков".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 мая 2018, 23:47

20 мая 2018, 22:27

20 мая 2018, 21:05

  • Раненный при нападении на храм в Грозном прооперирован

    Заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного № 2 Федор Напольников, получивший ранение при нападении на храм Михаила Архангела, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил его коллега Руслан Ганаев.

20 мая 2018, 20:14

  • Нападение на храм в Грозном стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе

    Попытка захвата прихожан чеченского храма по своему почерку напомнила действия запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", показал подготовленный "Кавказским узлом" после атаки в Грозном анализ подобных инцидентов с 2015 года. Данный вывод сегодня подтвердило само ИГ*, в 20-й раз взяв на себя ответственность за нападения на Северном Кавказе.

20 мая 2018, 20:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты