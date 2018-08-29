Социологи связали улучшение отношения к чеченцам с антиукраинской пропагандой

29 августа 2018, 00:40

Образ врага, сформировавшийся у россиян во время войн в Чечне, стирается, а пропаганда переориентировала ксенофобию с кавказцев на украинцев, считают социологи "Левада центра", выявившие заметное улучшение отношения жителей России к выходцам из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", опубликованное 27 августа социологическое исследование "Левада-центра" указало на заметное улучшение отношения россиян к выходцам из Чечни в последние годы, при этом, что негативное отношение к жителям Кавказа выросло за год с 22 до 23%.

Опубликованные данные стали результатом опроса 1600 жителей России в возрасте от 18 лет и старше в июле 2018 года. Социальная дистанция замерялась от выраженной толерантности, когда человек готов вступить в брак или принять в качестве родственника человека с иной этнической или расовой принадлежностью, до крайней степени неприятия, отмечается в опубликованном сегодня на сайте "Левада-центр" исследовании.

Карина Пипия: фобии времен чеченских войн забываются

Негативное отношение россиян к различным этническим группам, в том числе мигрантам, напрямую зависит от распространенности связанных с ними мифов, считает социолог "Левада-центра" Карина Пипия, участвовавшая в организации опроса.

«Вокруг людей иных национальностей существует ряд мифов: как пример, "вьетанамцы заняли все места на рынках" или "кавказцы развязно себя ведут". Эти мифы по сути своей являются стереотипами, которые определяют неприязнь к тем или иным группам населения. Неприязнь часто продиктована не личным опытом, а этими мифами, которые в разных ситуациях могут актуализироваться», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На отношение к выходцам с Кавказа в последние десятилетия сильно повлияли, наряду со сложившимися мифами, военные действия в Чечне. «Многие годы неприязнь к выходцам с Кавказа лидировала, что определялось не только стереотипами, но и военным конфликтом в регионе, в первую очередь в Чечне. В ходе чеченской войны кавказцы воспринимались в образе врага, но сейчас память об этом стирается. Растут представления, что на Северном Кавказе спокойная и благополучная обстановка, на фоне этого отношение к кавказским этническим группам среди населения улучшается», - пояснила социолог.

Война в Чечне началась 11 декабря 1994 года, спустя три года после провозглашения независимости республики Ичкерия, и продолжалась в течение двух лет, а Вторая чеченская война, официально именуемая контртеррористической операцией, длилась почти десять лет – с августа 1999 года до апреля 2009, говорится в подготовленных "Кавказским узлом" справочных материалах "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Вторая чеченская: 10 лет в режиме КТО".

Одно из главных открытий последнего исследования - заметное улучшение отношения россиян к выходцам из Чечни - социолог связала с политическими событиями вокруг Украины и Сирии.

«С 2014 года развернулась история с присоединением Крыма, конфликт на Донбассе. Активность Рамзана Кадырова и его сторонников [на этом направлении привела к тому, что] Кавказ перестал восприниматься как нечто инородное. Вроде бы все вместе, они поддерживают присоединение Крыма, они патриотически настроены. Также и участие сторонников Кадырова на стороне России в сирийском конфликте в целом повлияло на улучшение восприятия россиянами Кавказа и его жителей. Выросли антиукраинские настроения, неприятие Запада, и любой политический деятель или группа людей воспринимались как «свои», если занимали пророссийскую, с точки зрения общественного мнения, позицию», - отметила Пипия.

Она также объяснила, почему авторы исследования выделили в опросе чеченцев - этническую группу граждан России, - задавая респондентам вопрос о том, кого те хотели бы видеть в стране. По словам социолога, целью исследования было изучение мнения об этнической неприязни вне зависимости от гражданства.

«Разграничивать этничность и гражданство при изучении общественного мнения трудно, для большинства респондентов вопрос о согражданах иной национальности будет малопонятен. Отдельно вопроса о том, знают ли респонденты, что жители Северного Кавказа являются гражданами России, мы не задавали. Говоря о «выходцах с Кавказа», мы имеем в виду «других», визуально отличающихся, вопрос именно об этнических фобиях. Этнический чеченец со времен чеченских войн концентрированно выступал как образ врага. История опроса о ксенофобии [долгая], вопросы формировались в период, когда Чечня была не совсем российской, а сейчас, когда горячая стадия конфликта позади и Чечня считается частью России, динамика неприязни к чеченцам продолжает измеряться. И эти опросы показали, что по сравнению с прошлыми годами эта неприязнь значительно уменьшилась», - подчеркнула Пипия.

Метод массового количественного опроса говорит в первую очередь о настроениях, а не о стойких установках в обществе, полагает социолог.

«Мы измеряем в большей степени сиюминутные настроения, и 27% людей, которые хотели бы ограничить пребывание выходцев с Кавказа в России, вовсе не обязательно ратуют за принудительные, насильственные меры против них», - сообщила исследователь.

В выборке опрошенных "Левада-центром" россиян представлены все регионы страны, в том числе регионы Северного Кавказа, но количество анкет оттуда крайне мало, поэтому выявить мнение жителей конкретного региона невозможно, отметила Пипия.

«Также как и [выявить] отдельно мнение жителей, например, Ярославской области об отношении к кому-либо. Чтобы конкретизировать мнение жителей Северного Кавказа, необходим другой дизайн выборки, другие затраты, другое исследование. Наше исследование призвано репрезентовать мнение взрослого населения России в целом», - сказала она.

Тот факт, что опрос не предусматривал оценок положительных черт представителей других национальностей, Карина Пипия объяснила особенностями исследования. По словам социолога, такие вопросы предусмотрены в другом исследовании.

«В сентябре ожидается исследование с вопросом, какие чувства Вы испытываете к выходцам из разных республик и регионов России: от позитивных — уважения, симпатии, до негативных, неприязни», - сообщила она.

Лев Гудков: ксенофобия переключилась с кавказцев на украинцев

Многие жители России руководствуются разного рода предрассудками и навязанными представлениями о людях другой национальности, в том числе приезжих, отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

«Многие из этих предубеждений очень давние, сохранившиеся с периода Российской империи, но [большая часть предрассудков сохранилась] с советского времени. На них затем отложились новые предрассудки. Образ представителя иной национальности наполнен этими стереотипами, своеобразными мифами и легендами», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гудков отметил, что ряд распространенных предрассудков о жителях Кавказа - в частности о том, что они более коррумпированы и богаты - существовал еще в советские времена. «Старые предрассудки накладываются на какие-то современные пропагандистские штампы, прежние мифы совмещаются с новыми событиями», - констатировал директор "Левада-центра".

Вопрос о том, хотят жители России видеть в стране чеченцев, связан с бэкграундом исследования, подтвердил Гудков. «Мы оставили [этот вопрос] без изменений со времен распада СССР и первой войны в Чечне, чтобы не потерять сопоставимость. Тогда больше половины опрашиваемых считали, что Чечню надо отделить от России», - напомнил он.

На резкое снижение негативного отношения к выходцам с Кавказа (с 54% в 2013 до 27% в этом году) сильно повлияла мощная антиукраинская пропаганда, считает социолог. «Ксенофобия переключилась на украинцев, события на Северном и Южном Кавказе отошли на второй план», - указал он.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов Юга России и стран Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Утверждения о резком улучшении отношения к кавказцам в таких условиях будут ошибочными, обратил внимание Гудков. «Просто прежние предрассудки и негатив оказались замороженными, погрузились в «спящее» состояние, а вперед вышла украинофобия», - подчеркнул он.

Респонденты на сегодняшний день крайне слабо различают в своем отношении выходцев с Северного Кавказа и жителей Южного Кавказа, указал директор "Левада-центра".

«В 1990-е годы отношение было более дифференцированным, особенно в момент острой стадии войны Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах. Образы этих народов [тогда] достаточно четко конкретизировались, но потом все выходцы с Кавказа стали сливаться в некое общее, нерасчлененное представление о приезжих из этого региона. В настоящее время люди [в основном] вряд ли в состоянии отличить чеченца от кабардинца или от азербайджанца, или армянина. Кроме того, выходцев с Южного Кавказа стало [в России] заметно меньше», - пояснил он.

Одним из факторов, провоцирующих ксенофобию, в настоящее время выступают непопулярные экономические меры, в частности увеличение пенсионного возраста.

«Общественное мнение [постепенно] переключается на внутреннюю ксенофобию, это связано с ослаблением антиукраинских и антизападных настроений, которые были на подъеме во время присоединения Крыма. В населении накопилось недовольство политикой конфронтации с Западом, поддержкой войны в Сирии, смысл которой людям неясен, огромными расходами на армию. Пенсионная реформа воспринимается болезненно, как покушение государства на накопления граждан, ее не принимают 90% опрошенных. Население готово признать политику восстановления Россией статуса великой державы, но только не хочет за это платить. Запад, вследствие этого, перестал восприниматься как главный враг, перестал быть акцентированным объектом ксенофобских чувств, которые поднимала пропаганда», - отметил Гудков.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Во многих городах юга России продолжаются митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. Чтобы это произошло, инициативные группы должны сначала зарегистрировать региональные избиркомы, и этот процесс уже идет.