"Левада-центр" зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа

27 августа 2018, 17:18

Ухудшением социально-экономической обстановки пояснил рост ксенофобских настроений по отношению к уроженцам Кавказа "Левада-центр". При этом опубликованное сегодня социологическое исследование указало на заметное улучшение отношения жителей России к выходцам из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая 2017 года "Левада-центр" опубликовал исследование, согласно которому уважение и симпатию к главе Чечни Рамзану Кадырову испытывали 25 процентов россиян, а 49% россиян считали что ему можно доверять.

Согласно представленным сегодня "Левада-центром" данным социсследования, на июль 2018 года число опрошенных россиян, которые "не пускали бы в страну" чеченцев, по сравнению с данными на август 2010 года, снизилось с 38% до 27%.

Эти данные стали результатом опроса 1600 жителей России в возрасте от 18 лет и старше в июле 2018 года. Социальная дистанция замерялась от выраженной толерантности, когда человек готов вступить в брак или принять в качестве родственника человека с иной этнической или расовой принадлежностью, до крайней степени неприятия, отмечается в опубликованном сегодня на сайте "Левада-центр" исследовании.

По данным "Левада-центр", респондентам задавался вопрос: "в какой мере вы лично готовы иметь дело с чеченцами"? и давались различные варианты ответа. Так, в августе 2010 года видеть чеченцев среди членов своей семьи был готов 1% опрошенных россиян, в июле 2018 года - 2%. Среди близких друзей - 1% и 4% соответственно. За 8 лет снизилось количество участников опроса, готовых видеть чеченцев среди коллег по работе, с 3% в 2010 году до 2% в 2018 году, а среди жителей страны наоборот выросло с 22% до 31%. А количество тех, кто "пускал бы в Россию только временно" осталось прежним - 19% респондентов.

"За последний год произошло перераспределение антипатий: ранее население демонстрировало высокий уровень поддержки изоляционистских установок в отношении "выходцев с Кавказа" и "выходцев из Средней Азии", сейчас – в отношении цыган (с 17 до 32% за год) и китайцев (с 15 до 31% за год). Возросло число тех, кто уверен, что власти должны сдерживать приток мигрантов: с 58% до 67%", - отмечается в исследовании.

По данным социологов, негативное отношение к жителям Кавказа выросло за год с 22 до 23%. При этом, согласно таблице, опубликованной "Левада-центром", пик желания респондентов ограничить пребывание "выходцев с Кавказа" на территории России пришелся на октябрь 2013 года и составил 54%.

Социологи подчеркнули, что "рост ксенофобских настроений – это перенаправление раздражения россиян на "другого", вызванное недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений".

Напомним, что повышение пенсионного возраста - для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет - прописано в предложенном правительством РФ проекте пенсионной реформы. Во многих городах юга России проходят акции протеста и митинги с требованием вынести на всероссийский референдум вопрос о повышении пенсионного возраста.