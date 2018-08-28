Показания двух силовиков дали аргументы защите Титиева

28 августа 2018, 20:50

Двое из четырех свидетелей обвинения, допрошенных сегодня на процессе главы грозненского представительства "Мемориала", дали правдивые ответы на вопросы защиты, сообщил адвокат Оюба Титиева Петр Заикин.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. На заседании 27 августа были допрошены 17 свидетелей обвинения - сотрудники Курчалоевского РОВД. Большинство из них заявили, что не видели Титиева в отделении, с правозащитником не знакомы, в его задержании и доставлении в отдел полиции участия не принимали. На сегодняшнем заседании сотрудник Курчалоевского РОВД Мадаров отрицал знакомство с Оюбом Титиевым и не смог пояснить, почему носил такую же форму, как и другие участники задержания правозащитника.

По словам Оюба Титиева, 9 января 2018 года силовики задерживали его по дороге в Курчалой дважды: одно задержание провели сотрудники районного ОВД, а другое сотрудники ДПС. Титиев настаивает, что наркотик ему подбросил силовик, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Все четверо свидетелей, допрошенные сегодня судом, отрицали свою причастность к задержанию Оюба Титиева и только один из них признался, что знаком с правозащитником, сообщил присутствовавший на сегодняшнем судебном заседании корреспондент "Кавказского узла".

Допрошенный после свидетеля Мадарова бывший сотрудник Курчалоевского РОВД Аслан Муслимов заявил, что форму с нашивками ГБР он никогда не надевал. По словам Муслимова, зеленого камуфляжа у него нет, и за пять лет службы в полиции он не помнит, чтобы сотрудники на построении были одеты в зеленый камуфляж.

Свидетель Сайхан Багаев - бывший сотрудник Курчалоевского РОВД, ныне вышедший на пенсию. Он сообщил, что знаком с Оюбом Титиевым, встречал его в парке и у спорткомплекса в Курчалое.

Защита Титиева располагает фотографиями сотрудников Курчалоевского РОВД, снятыми во дворе подразделения рядом с машинами камуфлированного окраса. По словам Багаева, за 16 лет работы в полиции - с 2002 по 2018 год - он никогда не видел в Курчалоевском РОВД людей в зеленом камуфляже и автомобилей такой расцветки.

Сам Оюб Титиев задал Багаеву вопрос о том, видел ли тот его курящим анашу или хотя бы сигарету. Свидетель ответил отрицательно.

Четвертый допрошенный сегодня свидетель, сотрудник Курчалоевского РОВД Адам Кагирхаджиев, рассказал суду, что дежурит на КПП у здания отдела. По словам свидетеля, сотрудники пропускают через КПП только тех, у кого есть специальный пропуск. Человек, у которого пропуска нет, должен отметиться у дежурного, который решает, пропускать ли его через КПП, все заезжающие машины дежурные на КПП фиксируют в журнале, пояснил он.

Титиев спросил свидетеля, почему его машина не была зафиксирована в журнале при въезде на территорию РОВД. Кагирхаджиев замялся и после долгой паузы ответил, что не помнит.

По словам Кагирхаджиева, если на территорию отдела въезжает незнакомый человек за рулем, машину досматривают, даже если рядом с ним сотрудник МВД. Оюб Титиев спросил, почему его машину не остановили и не досмотрели, свидетель ответил, что не помнит, говорится в стенограмме заседания на сайте ПЦ "Мемориал".

Затем свидетель добавил, что по указанию старшего смены мог пропустить машину без записи, если старший сказал не фиксировать автомобиль.

Показания сегодняшних свидетелей помогут защите Оюба Титиева, сообщил адвокат Петр Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня было два интересных допроса. Два свидетеля обвинения неожиданно дали нам правдивые ответы, видимо, их не успели проинструктировать. Один из свидетелей не отрицал, что у них было построение в форменной одежде с нашивками ГБР. Получается, что такая форма есть и сотрудники Курчалоевского РОВД с какой-то периодичностью ее надевают. До этого все свидетели отрицали наличие группы быстрого реагирования и форменной одежды с нашивками ГБР - все давали показания, что они носят только синий камуфляж, который выдается всем сотрудникам МВД", - заявил адвокат.

Защитники Титиева задают свидетелям вопросы о форме и экипировке сотрудников полиции, пытаясь выяснить, кто именно задерживал Титиева. По словам Оюба Титиева, силовики, которые задержали его и доставили в Курчалоевский РОВД, были в форме с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования).

По словам адвоката, сторона обвинения представила свидетелями полицейских, только заступавших на службу утром 9 января, когда задержали Титиева.

"Они заступали на службу, построение у них было в 9.00 утра, в среднем развод длится от 10 до 30 минут. Представление этих свидетелей стороной обвинения получается бессмысленным - проверять на причастность к первоначальному задержанию Титиева надо тех сотрудников, которые продолжали нести службу, которых еще не сменили", - заметил защитник.

Защита считает, что сторона обвинения сознательно представила в качестве свидетелей полицейских, которые не являются свидетелями первого задержания Титиева.

По версии защиты, в день задержания Титиева дважды привозили в отдел полиции. Факт его повторного доставления в полицию доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано, заявляли адвокаты.

"Допрашивали людей, которые к несению службы во время первоначального задержания Оюба [еще] не приступили. Они не предприняли никаких шагов для допроса тех лиц, которые на тот момент продолжали нести службу", - заключил адвокат.

Задача многочисленных свидетелей-полицейских, приглашенных обвинением в суд, - сообщить, что ни зеленой формы, ни нашивок ГБР они не носят. Это должно доказывать ложность заявлений Титиева, однако в социальных сетях есть фотографии этих полицейских в зеленом камуфляже с нашивками ГБР. Сюжеты снимков предполагают, что в этой форме они находятся на службе, говорится в сегодняшнем сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем "Кавказскому узлу".

Всего на сегодняшний день суд допросил 51 свидетеля обвинения. Следующее заседание по делу Титиева назначено на 10.00 мск 6 сентября.

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