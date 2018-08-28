Свидетель по делу Титиева дал противоречивые показания

28 августа 2018, 13:29

Сотрудник Курчалоевского РОВД, допрошенный сегодня на процессе главы грозненского представительства "Мемориала", отрицал знакомство с Оюбом Титиевым, но не смог пояснить, почему носил такую же форму, как и другие участники задержания правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. На заседании 27 августа были допрошены 17 свидетелей обвинения - сотрудников Курчалоевского РОВД. Большинство из них заявили, что не видели Титиева в отделении, с правозащитником не знакомы, в его задержании и доставлении в отдел полиции участия не принимали.

По словам Оюба Титиева, 9 января 2018 года силовики задерживали его по дороге в Курчалой дважды, первое задержание провели сотрудники ДПС, второе - сотрудники районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему были подброшены, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". О деле Титиева и методах борьбы властей Чечни с несогласными, рассказывается в видеосюжете "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне".

Сегодняшнее заседание суда по делу Титиева началось в 10.17 мск. Единственным правозащитником, присутствующим сегодня в зале суда, стал председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, также поддержать Титиева пришли его родственники и друзья. Сегодня суд планировал продолжить допрос сотрудников патрульно-постовой службы Курчалоевского РОВД, сообщил адвокат Оюба Титиева Петр Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

"Осталось допросить примерно семерых сотрудников ППС, наверное, их сегодня и допросим, если они явились", - сказал Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

Особых мер безопасности в суде предпринято не было, у здания суда находились лишь несколько силовиков в зеленом камуфляже. Один из них одет в форму с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования) - в такой же форме, по словам Оюба Титиева, были задержавшие его в январе силовики.

Секретарь суда доложила о явке четверых свидетелей, остальные свидетели, несмотря на уведомление, не явились в суд без объяснения причин. Первым допрошенным сегодня свидетелем стал Мусиб Мадаров, инспектор мобильного взвода Курчалоевского РОВД.

По словам свидетеля, он в составе пешего патруля патрулирует село Цоци-Юрт. Мадаров заявил, что не задерживал Титиева и в целом не знаком с ним. На вопрос адвоката, есть ли у него страница в соцсети, Мадаров ответил утвердительно. От услуг переводчика свидетель отказался, хотя говорил по-русски невнятно.

Адвокат Заикин поинтересовался, в какой форме Мадаров несет службу. Свидетель сообщил, что на службе он носит только синий камуфляж, а дома ходит в той форме, "в которой удобно", а именно в зеленом камуфляже с нашивками ГБР. Откуда у него взялась эта форма, свидетель пояснить не смог. Он подчеркнул, что на работе зеленый камуфляж не носит, так как "в РОВД кроме как в синем камуфляже нельзя ходить".

По словам адвоката Заикина, защита располагает фотографиями свидетеля в зеленом камуфляже с нашивками ГБР и на автомобиле камуфлированного окраса. В ходе дальнейшего допроса Мадаров признался, что однажды на службе надевал зеленый камуфляж с нашивками ГБР. По словам свидетеля, руководство указало сотрудникам надеть эту форму, но кто именно дал указание, он не помнит. При этом Мадаров настаивал, что на автомобиле камуфлированного окраса никогда не ездил.

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